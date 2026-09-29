Fue a una de las pizzerías más emblemáticas de avenida Corrientes y el ticket se viralizó: cuánto gastó y qué consumió

Pizzería El Cuartito. Foto: Instagram/cuartito_paginaoficial

Un cliente compartió en redes sociales el ticket de una consumición en una de las pizzerías más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires y el monto final no tardó en generar debate. La cuenta corresponde a una visita a El Cuartito, el tradicional local ubicado sobre la avenida Corrientes, y muestra cuánto costó disfrutar de dos pizzas y varias bebidas.

Según el comprobante, la compra se realizó el pasado 13 de septiembre y el total abonado fue de $120.800. La publicación rápidamente llamó la atención de los usuarios, que compararon el valor de la comida con los precios que manejan otros restaurantes y cadenas gastronómicas.

Pizzería El Cuartito. Foto: Instagram/cuartito_paginaoficial

Qué pidió y cuánto gastó en la pizzería El Cuartito

El ticket detalla varios productos. Entre las bebidas figuran dos sodas sifón, una gaseosa Sprite de 350 ml y un agua saborizada H2O.

En cuanto a las pizzas, el pedido incluyó media fugazzeta grande, media mozzarella grande y una de mozzarella, jamón y morrón, uno de los clásicos del menú. Los precios reflejados en la factura son los siguientes:

2 sodas sifón: $9.800

1 Sprite vidrio 350 ml: $5.000

1 agua saborizada H2O: $5.000

1/2 fugazzeta grande: $26.250

1/2 mozzarella grande: $26.250

Pizza mozzarella, jamón y morrón: $48.500

La suma de todos los productos arrojó un total de $120.800.

Pizzería El Cuartito. Foto: Google Maps.

Cuáles fueron las reacciones en redes sociales sobre el total

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos usuarios consideraron que el precio es elevado para una salida informal, otros defendieron el valor al tratarse de una de las pizzerías más tradicionales y concurridas de Buenos Aires.

También hubo quienes señalaron que el ticket incluye varias bebidas y pizzas de gran tamaño, por lo que el monto final resulta acorde a una comida compartida entre varias personas.

Pizzería El Cuartito. Foto: Instagram/cuartito_paginaoficial

El Cuartito, un clásico de la avenida Corrientes

Fundada hace más de nueve décadas, El Cuartito es considerada una de las pizzerías más famosas de Buenos Aires y un punto de referencia para turistas y vecinos. Su fugazzeta rellena y sus variedades tradicionales suelen ubicarse entre las más recomendadas por los amantes de la pizza porteña.

Por eso, cada vez que se conoce cuánto cuesta comer en el histórico local, el tema genera repercusión y reabre el debate sobre el precio de salir a comer fuera de casa en la Ciudad.