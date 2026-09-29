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Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto: cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

Pablo Di Liscia asumió el cargo este lunes 28 de septiembre y un día después tuvo un accidente mientras circulaba en moto. Está internado en el Hospital Pirovano con fracturas en varias costillas, la clavícula y el omóplato.

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Pablo Di Liscia
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El nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió un accidente mientras circulaba en moto y permanece internado en el Hospital Pirovano. Según informaron fuentes oficiales, el funcionario tiene fracturas en varias partes del cuerpo, aunque se encuentra fuera de peligro.

Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, la clavícula y el omóplato, de acuerdo con la información oficial conocida este martes. Los médicos continúan evaluando su evolución y todavía no se determinó cuánto tiempo deberá permanecer internado.

El funcionario llevaba casco al momento del accidente, un elemento que según las fuentes consultadas, habría evitado consecuencias de mayor gravedad. Además, no presenta lesiones neurológicas.

El accidente ocurrió apenas un día después de que asumiera formalmente al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Su designación fue oficializada mediante un decreto publicado el lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

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Pablo Di Liscia
Pablo Di Liscia Foto: X

Di Liscia reemplazó a Alejandro Vilches en el marco de una reorganización del área de Discapacidad. La Secretaría Nacional de Discapacidad dejó de depender de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Hasta la tarde de este martes, el Gobierno todavía no había definido quién quedará a cargo de las funciones de la Secretaría mientras Di Liscia se recupera del accidente.

Quién es Pablo Di Liscia, el nuevo secretario de Discapacidad del Gobierno

El nuevo secretario nacional de Discapacidad tiene antecedentes en la gestión pública bonaerense y porteña. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Antes de llegar a ese cargo también ocupó funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo vinculado con áreas de control de gestión e higiene urbana.

Su llegada a la Secretaría se produjo en un momento de reorganización del sistema de discapacidad, con distintos cambios administrativos y políticos en discusión.

Entre los principales temas que deberá abordar el área se encuentran la revisión de las pensiones por invalidez laboral, el refuerzo de las auditorías y el ordenamiento del sistema de prestaciones.

En paralelo, el Congreso debate modificaciones vinculadas con la Ley de Emergencia en Discapacidad y su financiamiento, mientras el Gobierno analiza cambios en el esquema de prestaciones y cuestionó distintos aspectos de los proyectos que avanzaron en el Poder Legislativo.

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