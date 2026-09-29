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La familia que busca fortalecer su poder: cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro y cuáles se presentan en las elecciones de Brasil

Jair Bolsonaro tiene cinco hijos y varios tuvieron y tienen carreras políticas. Flávio, el mayor, fue elegido por el Partido Liberal para competir por la Presidencia de Brasil el 4 de octubre de 2026, en una elección marcada por su enfrentamiento con Lula da Silva.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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JLos hijos de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
JLos hijos de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: REUTERS
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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo muchos hijos, varios de ellos vinculados a la política brasileña. Pero con la cercanía de las elecciones presidenciales en dicho país, Flávio Bolsonaro -uno de ellos- fue elegido por el Partido Liberal (PL) para competir por la Presidencia el próximo 4 de octubre de 2026 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Frente a este, surge la duda sobre cuántos hijos tiene el exmandatario, y la respuesta es que son cinco en total: el mencionado Flávio, Bolsonaro, también Carlos, Eduardo, Jair Renan y Laura Bolsonaro. Los cuatro varones son de sus dos primeros matrimonios, mientras que Laura es hija de Michelle Bolsonaro, su actual esposa.

Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Brasil
Flávio Bolsonaro se presenta como candidato a presidente de Brasil.

Los tres hijos mayores -Flávio, Carlos y Eduardo- nacieron durante su matrimonio con Rogéria Nantes Nunes Braga. Jair Renan nació de su relación con Ana Cristina Valle y Laura es la única hija de Bolsonaro, fruto de su matrimonio con Michelle.

Pero la fuerte presencia de la familia Bolsonaro en la política brasileña no se reduce solo a Jair: Flávio es senador por Río de Janeiro y, por supuesto, actual candidato presidencial, mientras que Carlos es concejal de Río de Janeiro y busca ser candidato al Senado por el estado de Santa Catarina, Eduardo fue diputado federal por São Paulo y Jair Renan es candidato a Diputado Federal, también por el estado de Santa Catarina.

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El perfil de Flávio Bolsonaro, el hijo que busca ser presidente

Flávio Bolsonaro, de 45 años, es el hijo mayor de Jair Bolsonaro y comenzó su carrera política como diputado estadual de Río de Janeiro. Desde 2019 ocupa una banca en el Senado brasileño. En julio de 2026 fue oficializado como candidato presidencial del PL, con Alfredo Gaspar como candidato a vicepresidente.

La candidatura representa el intento de la familia Bolsonaro de mantener su espacio político después de que Jair Bolsonaro quedara fuera de la competencia electoral. Flávio se presenta como continuador del proyecto político de su padre y busca llevar nuevamente al bolsonarismo al Palacio del Planalto.

La elección también tiene un componente familiar particular: Jair Bolsonaro respaldó personalmente a Flávio como su sucesor político. Incluso el expresidente le dio su aprobación para avanzar con la candidatura presidencial.

Elecciones de Brasil 2026: Flávio Bolsonaro y Lula, cara a cara

Las elecciones presidenciales de Brasil están previstas para el 4 de octubre de 2026, mientras que una eventual segunda vuelta se realizaría el 25 de octubre si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria en la primera ronda.

Acto de Lula da Silva en San Pablo.
Lula da Silva en uno de sus actos de campaña en San Pablo. Foto: REUTERS

El principal rival de Flávio es Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un nuevo mandato. El escenario electoral volvió a quedar marcado por la fuerte polarización entre el espacio de izquierda encabezado por Lula y el sector de derecha asociado al apellido Bolsonaro.

Según varias encuestas, Lula y Flávio aparecen en un empate estadístico ante un eventual balotaje, con una diferencia de apenas 0,1 puntos porcentuales que se encuentra dentro del margen de error. Se trata de un dato puntual de una encuesta y no de una predicción del resultado electoral.

Qué propone Flávio Bolsonaro

La campaña de Flávio puso entre sus principales temas la seguridad pública, la economía y la reducción del gasto estatal. En materia fiscal, su equipo plantea un ajuste más rápido que el propuesto por Lula y analiza medidas vinculadas con la reducción de la burocracia, privatizaciones y cambios en el esquema fiscal.

La seguridad también ocupa un lugar central en su campaña. En particular, Flávio busca presentarse como una alternativa frente al avance del crimen organizado, un tema que aparece entre las principales preocupaciones de los votantes brasileños durante esta campaña.

El resultado de las elecciones definirá si el movimiento político construido alrededor de Jair Bolsonaro mantiene protagonismo nacional a través de una nueva generación de la familia. Flávio, por su parte, intenta convertir el respaldo de su padre y la estructura del PL en una candidatura presidencial competitiva frente al oficialismo.

Elecciones en BrasilJair BolsonaroFlavio Bolsonaro
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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