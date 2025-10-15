Cuánto cuesta un ramo de jazmín, la flor favorita para aromatizar toda la casa
La planta de jazmín es de las más elegidas para decorar los hogares gracias a su inconfundible aroma y sus delicados pétalos. A raíz de ello se vuelve una de las favoritas para regalar en cualquier ocasión como el Día de la Madre.
A continuación algunos precios para tener en cuenta.
Cuánto cuesta un ramo de jazmines
En el local Flores Maru hay varias opciones
- Ramo de 25 Jazmines en Papel Boop $60,000.00
- Ramo de 50 Jazmines Perfumados $100,000.00
- Ramo de 100 Jazmines Perfumados $150,000.00
En Decilo con Flor
- Ramo de Jazmines Perfumados ( 2 Docenas) $ 60.000,00
- Ramo de 50 Jazmines Perfumados $ 100.000,00
- Ramo de 100 Jazmines Perfumados $ 150.000,00
Cómo cuidarla y dónde se recomienda plantarla
Para que crezca de forma saludable en una maceta y después en el jardín, es importante que se ubique en el lugar correcto de la casa y saber cómo cuidarla cuando empieza su crecimiento.
Dónde colocar el jazmín
La planta del jazmín necesita gran cantidad de luz natural, aunque no soporta el sol directo durante todo el día. Por eso, para que crezca correctamente, la maceta se debe colocar en los siguientes lugares:
- Balcón o terraza orientados al este o al norte, donde haya sol a la mañana y sombra a la tarde.
- Cerca de ventanas con gran luminosidad dentro de la casa y buena ventilación.
- Patios o galerías techadas que brinden luz filtrada y eviten el exceso de calor.
Cabe destacar que es importante que el lugar tenga buena circulación de aire, ya que el jazmín no prospera en ambientes cerrados y sin ventilación.
Cómo cuidar una planta de jazmín mientras crece
El jazmín es una planta trepadora que requiere de algunos cuidados necesarios, como por ejemplo:
- Colocar tutores o una enredadera si el objetivo es que trepe por una pared o reja.
- Realizar podas de formación cuando termina el invierno, eliminando ramas secas y guiando su crecimiento.
- Trasplantarla a una maceta más grande cuando las raíces ocupen todo el espacio y la tierra se compacte demasiado. Si no, pasarla directamente al jardín.
- Abonar la planta en primavera y verano para estimular la floración con fertilizantes ricos en fósforo y potasio.