Cuánto cuesta un ramo de jazmín, la flor favorita para aromatizar toda la casa

Gracias a su inconfundible aroma y sus delicados pétalos, cada vez más gente la elige para decorar un ambiente o simplemente para regalo.¿Qué tan económica es?

Jazmines Foto: Instagram @lsambientaciones

La planta de jazmín es de las más elegidas para decorar los hogares gracias a su inconfundible aroma y sus delicados pétalos. A raíz de ello se vuelve una de las favoritas para regalar en cualquier ocasión como el Día de la Madre.

A continuación algunos precios para tener en cuenta.

Cuánto cuesta un ramo de jazmines

En el local Flores Maru hay varias opciones

Ramo de 25 Jazmines en Papel Boop $60,000.00

Ramo de 50 Jazmines Perfumados $100,000.00

Ramo de 100 Jazmines Perfumados $150,000.00

En Decilo con Flor

Ramo de Jazmines Perfumados ( 2 Docenas) $ 60.000,00

Ramo de 50 Jazmines Perfumados $ 100.000,00

Ramo de 100 Jazmines Perfumados $ 150.000,00

Cómo aromatizar tu casa Foto: diseloconflores

Cómo cuidarla y dónde se recomienda plantarla

Para que crezca de forma saludable en una maceta y después en el jardín, es importante que se ubique en el lugar correcto de la casa y saber cómo cuidarla cuando empieza su crecimiento.

Dónde colocar el jazmín

La planta del jazmín necesita gran cantidad de luz natural, aunque no soporta el sol directo durante todo el día. Por eso, para que crezca correctamente, la maceta se debe colocar en los siguientes lugares:

Balcón o terraza orientados al este o al norte, donde haya sol a la mañana y sombra a la tarde.

Cerca de ventanas con gran luminosidad dentro de la casa y buena ventilación.

Patios o galerías techadas que brinden luz filtrada y eviten el exceso de calor.

Cabe destacar que es importante que el lugar tenga buena circulación de aire, ya que el jazmín no prospera en ambientes cerrados y sin ventilación.

Planta de jazmín. Foto FREEPIK

Cómo cuidar una planta de jazmín mientras crece

El jazmín es una planta trepadora que requiere de algunos cuidados necesarios, como por ejemplo: