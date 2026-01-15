Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Ignacio Torres confirmó que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 100% gracias a las lluvias de las últimas horas y la extensa labor de brigadistas durante más de una semana. El gobernador de Chubut sostuvo que “a partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas”.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial informó que el incendio en Puerto Patriada, que ya consumió más de 12 mil hectáreas, fue contenido en su totalidad. “En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate”, dijo.

Cabe resaltar que producto de los incendios forestales en Chubut, pidieron declarar la zona patagónica en emergencia. El proyecto partió desde el diputado nacional de Unión Por la Patria Juan Pablo Luque presentó un proyecto de ley que declara la “Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia”, frente a la gravedad de los incendios forestales que afectan amplias zonas de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

La iniciativa prevé un desembolso inmediato de fondos nacionales, aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias afectadas, asistencia directa a personas y familias damnificadas, reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas y aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las zonas afectadas.

Incendios en Chubut y una prueba clave: difunden una foto que confirma que las llamas fueron provocadas intencionalmente

La investigación judicial sobre los incendios forestales que afectan a la zona cordillerana de Chubut sumó en las últimas horas una prueba clave que refuerza la hipótesis de que los focos fueron provocados de manera intencional. La Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo difundió una imagen del lugar exacto donde se habría iniciado uno de los incendios en la localidad de El Hoyo y confirmó el uso de acelerantes para iniciar el fuego.

La foto que da cuenta que el fuego fue iniciado deliberadamente en Chubut. Foto: X/@clarincom

El material fotográfico corresponde al incendio que comenzó el pasado 5 de enero en el sector de Puerto Patriada. La imagen muestra el tronco de un árbol ubicado en una zona boscosa, sin accesos directos, cámaras de seguridad ni sistemas de monitoreo, lo que habría sido elegido de manera estratégica para dificultar cualquier intento de identificación de los responsables.