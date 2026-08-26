Limonero: por qué recomiendan enterrar una hoja de laurel en la tierra de este árbol frutal y para qué sirve

Árboles frutales; limonero; plantas; jardín. Foto: Unsplash

Los limoneros son una de las especies frutales más elegidas para cultivar en jardines y terrazas, ya que además de ofrecer frutos durante buena parte del año, tiene hojas verdes, un aroma característico y es especialmente atractivo para los espacios exteriores.

Alrededor de este árbol circulan trucos caseros destinados a mejorar las condiciones de la tierra. Uno de ellos, consiste en colocar una hoja de laurel directamente en el sustrato. Cabe destacar que aunque es una práctica sencilla y económica, debe entenderse como un complemento y no como un sustituto del riego, la luz, el drenaje o la nutrición que requiere el limonero.

Limonero. Foto: Gemini IA

Para qué sirve enterrar una hoja de laurel en la tierra del limonero

Tanto el laurel como el limonero son dos especies aromáticas muy conocidas y complementarias. Este truco consiste en enterrar una hoja de laurel en la capa superficial del sustrato y dejar que se descomponga de manera natural.

Al degradarse, el material vegetal aporta materia orgánica al suelo, aunque en cantidades pequeñas y de manera gradual. No se trata de un fertilizante completo ni de una solución capaz de reemplazar los nutrientes que necesita un árbol frutal.

El laurel también contiene compuestos aromáticos naturales, motivo por el cual algunas personas utilizan sus hojas en la tierra como parte de prácticas domésticas para mantener determinadas condiciones alrededor de las plantas. Sin embargo, no hay que confundir este recurso con un tratamiento comprobado contra plagas o enfermedades.

Limonero, árbol. Foto: Pixabay.

Cómo cuidar un limonero: guía rápida con recomendaciones para que crezca sano y dé muchos frutos

El cuidado del limonero comienza por la ubicación. Esta especie necesita una buena cantidad de luz solar directa para crecer con fuerza y favorecer la producción de flores y frutos. En un jardín, lo ideal es elegir un sector luminoso y protegido de condiciones extremas.

El riego debe ajustarse a la época del año, la temperatura y la humedad del suelo. Los ejemplares jóvenes suelen requerir una atención más frecuente, mientras que en los árboles establecidos conviene dejar secar parcialmente la capa superficial antes de volver a regar.

El drenaje también resulta fundamental. El agua acumulada alrededor de las raíces puede generar problemas y afectar el desarrollo del árbol. Si el limonero está en una maceta, esta debe contar con orificios en la base y un sustrato que permita evacuar rápidamente el excedente.

Como cuidar un limonero Foto: Grok

La nutrición es otro punto importante, especialmente durante los períodos de crecimiento y producción. Un fertilizante formulado para cítricos puede aportar los nutrientes que el árbol necesita y resulta mucho más completo que cualquier preparado casero.

También conviene revisar periódicamente hojas, ramas y brotes para detectar a tiempo la presencia de insectos, manchas o cambios en el aspecto de la planta. Las ramas secas o dañadas pueden retirarse mediante una poda cuidadosa.