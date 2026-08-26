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Marcelo Tachauer, veterinario viral: “Los dóberman, los schnauzer miniatura y los mestizos son los mejores perros”

El profesional marplatense compartió su selección de perros grandes, pequeños y sin raza definida, y explicó qué cualidades destaca en cada uno antes de incorporarlos al hogar.

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Marcelo Tachauer, veterinario tiktoker.
Marcelo Tachauer, veterinario tiktoker. Foto: Captura/Gemini
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El veterinario Marcelo Tachauer compartió en su cuenta de TikTok, @CirugiaVeterinariaMdp, cuáles son según su experiencia profesional los tres mejores tipos de perros. Su selección incluye al dóberman entre los ejemplares grandes, al schnauzer miniatura entre los pequeños y a los mestizos como una alternativa capaz de adaptarse a diferentes familias.

“Estas son las tres mejores razas de perro según mi experiencia como veterinario”, señaló Tachauer al comienzo del video. Aunque la elección depende de su mirada profesional, la publicación ofrece una guía para quienes evalúan adoptar un animal y buscan conocer algunas características generales de comportamiento, cuidado y salud.

Dóberman: un perro leal, inteligente y protector

Dentro de los perros de gran tamaño, Tachauer eligió al dóberman por su capacidad de aprendizaje y el fuerte vínculo que suele establecer con su familia. “Es un perro muy leal, noble e inteligente. Es fácil de adiestrar y en general es muy manso, aunque defiende a la familia como ninguno”, explicó.

El veterinario también destacó su pelaje corto, una característica que puede facilitar la limpieza cotidiana dentro del hogar. Según indicó, no suele perder grandes cantidades de pelo y presenta pocas enfermedades. Sin embargo, como sucede con cualquier raza, necesita controles veterinarios, actividad física, socialización temprana y una educación constante.

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El veterinario Marcelo Tachauer compartió cuáles son los tres tipos de perros que más recomienda. Video: TikTok @CirugiaVeterinariaMdp

Su perfil protector no significa que deba ser criado para reaccionar de manera agresiva. Una convivencia equilibrada dependerá en buena medida del manejo responsable, el entrenamiento positivo y la exposición gradual a personas, animales y distintos ambientes.

Schnauzer miniatura: pequeño, activo y cercano a los niños

Para quienes prefieren un animal de menor tamaño, el veterinario recomendó al schnauzer miniatura. Lo describió como un perro tranquilo, dócil y cercano a los niños, aunque también remarcó que conserva energía durante todo el día y posee un marcado instinto de vigilancia.

“Es un perro guardián, juguetón y tiene energía todo el día”, afirmó. Por esa razón, necesita paseos, juegos y actividades que le permitan mantenerse estimulado, incluso cuando vive en un departamento o en una casa con poco espacio exterior.

Tachauer advirtió que uno de sus principales puntos de atención es la salud bucal. La limpieza periódica de los dientes, los controles profesionales y una alimentación adecuada pueden ayudar a prevenir la acumulación de sarro y otros problemas odontológicos.

Perros mestizos: una opción para todos los gustos

El tercer lugar de su selección fue para los perros mestizos o sin raza definida. Tachauer resaltó su inteligencia, lealtad y capacidad para convertirse en grandes compañeros. También valoró el impacto positivo de adoptar a un animal rescatado o proveniente de un refugio.

Perros de la calle. Foto Unsplash.
Perros mestizos: una opción para todos los gustos.

“Además de ser muy buenos, leales y agradecidos, le hacemos un favor al mundo recogiendo a uno de estos perritos de la nada”, expresó. La diversidad genética de los mestizos puede reducir la concentración de algunas enfermedades hereditarias, aunque no garantiza que todos sean más sanos o inteligentes. Cada perro conserva una historia y necesidades particulares.

Más allá del ranking, antes de adoptar resulta fundamental evaluar el tamaño del hogar, el tiempo disponible, el nivel de actividad y la presencia de niños u otros animales. El mejor perro no será necesariamente el de una raza determinada, sino aquel cuyas características puedan integrarse de manera responsable con la rutina familiar.

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