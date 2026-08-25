Preocupación en la música popular por la salud de un histórico del folklore: “Ya venía mal de los pulmones”

El artista de 79 años tuvo que ser internado. Foto: Folklore Club

El reconocido músico y compositor de folklore Cuti Carabajal permanece internado en una clínica de la ciudad de Santiago del Estero debido a un cuadro de neumonitis bilateral catarral. El artista de 79 años debió recibir asistencia hospitalaria inmediata luego de completar una seguidilla de compromisos artísticos por la región centro del país, entre los que se destacó su paso por la capital tucumana el pasado fin de semana, motivo por el cual su salud causó preocupación en el ambiente de la música popular.

El malestar respiratorio del músico comenzó a manifestarse hace unos días, pero su condición física se resintió producto de la exigencia en los shows y las bajas temperaturas. El pasado sábado 22 de agosto, Cuti se subió al escenario del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán en el marco del espectáculo “Trilogía Santiagueña”, la propuesta musical que compartió junto a Roberto Carabajal, el Dúo Orellana Lucca y el grupo Don Argañaraz.

El artista tuvo un cuadro de neumonitis bilateral catarral. Foto: @cuti.carabajal

Pese a que el cuadro ya se encontraba en desarrollo antes de viajar a Tucumán, Cuti Carabajal decidió cumplir con el recital y viajar posteriormente a Termas de Río Hondo. En declaraciones a la prensa, su hija Pamela detalló la cronología del desgaste físico que obligó a su hospitalización: “Volvió de Termas y ya venía mal de los pulmones, de un lado peor que del otro, y ya estuvo medio complicadito antes de ir a Tucumán. Sentía pesado el pecho, tenía mucha tos y venía cansado por el frío en Santiago. Tuvo muchas tocadas y después ya no se pudo recuperar bien. A pesar de los síntomas, hizo las fechas que tenía que hacer, pero ya medio tomadito del pecho”.

Ante la persistencia de las dificultades respiratorias, la familia dispuso su traslado directo al hospital apenas arribó de su gira. “Le dijimos que tenía que ir a la guardia de inmediato; lo estaba esperando el médico y lo internaron ahí nomás”, dijo la hija de Cuti.

Los artistas coincidieron en el escenario a lo largo de sus carreras. Foto: @cuticarabajal

A pesar de encontrarse en una sala de cuidados de terapia para un monitoreo estricto, el entorno del artista transmitió un mensaje de calma respecto a su recuperación. El músico se encuentra hidratado mediante suero, bajo esquema de antibióticos y con la medicación ajustada a su cuadro respiratorio.

Según precisó su hija, Cuti Carabajal ya se encuentra de mejor semblante, descansando y utilizando su teléfono celular. Ahora permanecerá internado al menos 48 horas más para completar la administración de fármacos por vía endovenosa y la batería de estudios clínicos complementarios. Durante su estadía, el ícono del folklore argentino se encuentra permanentemente acompañado por sus hijos Pamela y Agustín Carabajal, junto a su círculo familiar íntimo.

Quién es Cuti Carabajal: la carrera de uno de los referentes del folklore argentino

Nacido bajo el nombre de Saúl Belindo Carabajal el 3 de marzo de 1947 en La Banda, provincia de Santiago del Estero, Cuti es el menor de los doce hijos del matrimonio entre Francisco Rosario Carabajal y María Luisa Paz. Criado en el seno de una de las dinastías más influyentes de la música folklórica argentina, se inició en la guitarra a los 12 años junto a su hermano Kali. Tras sus primeros pasos en el dúo infantil “Los Changuitos” y en la formación “Las Voces de Salavina”, en 1967 participó activamente de la fundación del mítico grupo Los Carabajal, conjunto pionero con el que grabó sus primeros discos fundamentales en la década de 1970.

A fines de los años 70, Cuti fue convocado para incorporarse a Los Manseros Santiagueños, otra de las agrupaciones insignias del folklore. Durante sus seis años con la banda, grabó seis álbumes (entre los que se destacó un Disco de Oro) y aportó varias de sus composiciones al repertorio de la formación.

Hacia finales de la década de 1980, tras su regreso temporal a Los Carabajal, consolidó una alianza artística decisiva junto a su sobrino Roberto Carabajal. En 1988 formalizaron el dúo Cuti y Roberto Carabajal, lanzando su primer trabajo discográfico, Ahora (1989), con el emblemático éxito Entre a mi pago sin golpear. Con este proyecto recorrieron los escenarios del país durante más de tres décadas, rescataron obras clásicas como el Martín Fierro.

El artista de 79 años hizo historia con Los Carabajal e integró bandas históricas como Los Manseros Santiagueños. Foto: El Liberal

Más allá de su rol de intérprete y cantor, Cuti Carabajal destaca en la música argentina como un prolífico compositor y letrista. Puso música a numerosos textos del recordado poeta santiagueño Pablo Raúl Trullenque dando vida a chacareras, zambas y canciones populares que quedaron grabadas en el cancionero nacional, tales como La pucha con el hombre, Ciudad de La Banda, Flor de ceniza, Santiago chango moreno y Cuando me abandone mi alma. Esta última fue reinterpretada por figuras de la talla de Julia Zenko, Soledad Pastorutti y Los Tucu Tucu. Su incansable labor en la preservación de las raíces le valió el reconocimiento de Ciudadano Ilustre de La Banda y el premio Juana Azurduy de Padilla otorgado por el Congreso.