Crece en maceta, ocupa poco espacio y llena de flores el balcón: la planta perfecta para espacios pequeños. Foto: Foto: Gemini

La Calibrachoa, conocida también como mini petunia, es una opción preferida para quienes buscan sumar vida y color a balcones o terrazas sin resignar espacio. Esta especie, que forma una cascada densa de flores, es perfecta para macetas pequeñas y se adapta a los ambientes urbanos donde cada centímetro cuenta.

Con un crecimiento compacto, que alcanza entre 15 y 25 centímetros de altura, la Calibrachoa se extiende hacia los costados o cae suavemente sobre el borde de la maceta, generando un efecto visual impactante. Su principal atractivo es la floración masiva e ininterrumpida: desde la primavera hasta el otoño, produce cientos de pequeñas flores en forma de campana.

La planta ideal para espacios pequeños. Foto: Foto: Gemini

Además, ofrece una amplia variedad de colores: se puede encontrar en tonos vibrantes como rojo, amarillo, violeta, rosa, naranja y combinaciones bicolores. A diferencia de la petunia tradicional, no necesita que se retiren las flores secas para seguir floreciendo, lo que la convierte en una alternativa de bajo mantenimiento.

Guía de cuidados básicos para mantenerla radiante

Para lograr que tu maceta se llene por completo de color, ten en cuenta estos consejos simples: