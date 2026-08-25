Cómo liberar espacio en el celular sin borrar fotos importantes: los trucos de Android y iPhone que no te podés perder

Uso de celular. Foto: Freepik.

El almacenamiento del celular puede agotarse sin que el usuario lo advierta. Fotos, vídeos, aplicaciones, documentos y archivos descargados se acumulan con el tiempo y pueden dejar al dispositivo con muy poco espacio disponible o incluso que comience a andar lento sin razón aparente. Pero antes de borrar recuerdos o aplicaciones que podrían ser importantes, es bueno saber que tanto Android como IPhone cuentan con herramientas para identificar qué está ocupando la memoria y hacer una limpieza selectiva.

Cómo cuidar el almacenamiento del celular Foto: Unsplash

Cómo liberar espacio en un celular Android

Google recomienda comenzar por Ajustes > Almacenamiento, donde el teléfono muestra qué categorías están utilizando más espacio. Desde allí se pueden detectar aplicaciones, archivos o contenidos que ya no son necesarios.

Una opción práctica es el archivado automático de aplicaciones. Android puede quitar del dispositivo las apps que se utilizan con poca frecuencia, pero conserva sus datos y el ícono para poder reinstalarlas cuando vuelvan a ser necesarias.

También se puede limpiar la caché de determinadas aplicaciones para eliminar archivos temporales. Hay que tener cuidado de no confundir esta opción con borrar el almacenamiento, ya que esto último puede eliminar datos guardados por la aplicación.

El truco para recuperar espacio en un iPhone

En los teléfonos de Apple, el primer paso es ingresar a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. Allí aparece cuánto ocupa cada aplicación y el sistema puede mostrar recomendaciones para recuperar capacidad.

Una de las funciones más útiles es “Quitar apps no usadas”. El iPhone puede eliminar automáticamente aplicaciones que llevan tiempo sin utilizarse, pero conserva sus documentos y datos para que puedan recuperarse si se vuelven a instalar.

Como eliminar el almacenamiento del celular

Cómo liberar espacio sin eliminar las fotos

Las imágenes y los videos suelen ser de los archivos que más almacenamiento ocupan. Sin embargo, no es necesario borrarlos definitivamente si existe una copia de seguridad.

En Android, Google Fotos permite eliminar del teléfono las imágenes que ya fueron respaldadas. En iPhone, Apple ofrece “Optimizar almacenamiento del iPhone” con Fotos en iCloud: las versiones originales se conservan en iCloud y el dispositivo mantiene versiones que ocupan menos espacio cuando es necesario.

Antes de eliminar cualquier fotografía, es fundamental comprobar que la copia de seguridad o sincronización se haya realizado correctamente.

Aplicaciones; celulares. Foto: Unsplash.

Revisar las descargas también puede liberar espacio

Documentos, videos, imágenes y otros archivos descargados pueden permanecer durante meses en el celular sin volver a utilizarse. Revisar la carpeta de descargas y eliminar lo que ya no sea necesario es una de las formas más sencillas de recuperar almacenamiento.

También conviene controlar el contenido descargado para verlo o escucharlo sin conexión en aplicaciones de música, películas, series y podcasts.

Cuánto espacio libre conviene dejar

Google advierte que un dispositivo Android puede comenzar a presentar problemas cuando queda menos del 10% del almacenamiento disponible. Apple, por su parte, recomienda mantener al menos 1 GB libre para evitar ralentizaciones. Recomendaciones oficiales de Google sobre almacenamiento

Por eso, no conviene esperar a que aparezca el aviso de memoria llena. Una revisión periódica de las aplicaciones, descargas y archivos multimedia puede evitar que el teléfono llegue al límite y permite conservar espacio para nuevas fotos, actualizaciones y aplicaciones.