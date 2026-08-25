Se acerca la Fiesta del Buñuelo con entrada gratis: fechas, shows en vivo y el Gran Premio 2026

Buñuelos recién preparados Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La localidad bonaerense de Navarro se prepara para recibir una de sus celebraciones más convocantes. La 18.ª Fiesta del Buñuelo Navarrense tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre en el Predio del Fortín, con una programación que combinará gastronomía, música, cultura y actividades para todas las edades.

Convertida en un clásico del calendario turístico de la región, la fiesta reúne cada año a vecinos y visitantes que llegan atraídos por los tradicionales buñuelos, los espectáculos artísticos y una amplia oferta de emprendimientos locales.

Cuándo y dónde se realiza la 18.ª Fiesta del Buñuelo Navarrense

La nueva edición de la Fiesta del Buñuelo Navarrense se desarrollará durante dos jornadas consecutivas, el 12 y 13 de septiembre, en el Predio del Fortín, uno de los espacios más emblemáticos de Navarro para la realización de eventos masivos.

Todos los años, se realiza la Fiesta del Buñuelo. Foto: Pueblitos

Con entrada gratuita, el encuentro busca celebrar una de las tradiciones gastronómicas más representativas del distrito y ofrecer una propuesta recreativa para toda la familia.

Sector buñuelero, sector matero y food trucks: todas las opciones gastronómicas que habrá en la fiesta

Como cada año, uno de los principales atractivos será el sector buñuelero, donde productores y cocineros elaborarán distintas versiones de esta preparación típica que identifica a la celebración.

La propuesta gastronómica también incluirá un sector matero para quienes deseen disfrutar la jornada al aire libre, además de un paseo con food trucks, puestos de comidas y espacios destinados a productores regionales.

A esto se sumará una feria de emprendedores, con artesanos y comerciantes locales que exhibirán y comercializarán sus productos durante todo el fin de semana.

Habrá shows artísticos y espectáculos en vivo durante ambas jornadas

La programación de la fiesta contará con shows musicales en vivo, presentaciones artísticas y propuestas culturales pensadas para públicos de todas las edades.

Buñuelos recién preparados Foto: Navarro

Además de los recitales, habrá espectáculos de danza y diferentes expresiones culturales que acompañarán la actividad gastronómica a lo largo de las dos jornadas, generando un ambiente festivo para residentes y turistas.

Gran Premio 2026: el esperado certamen de la Fiesta del Buñuelo

Uno de los momentos más esperados del evento será el Gran Premio 2026, una de las actividades tradicionales de la celebración que suele generar gran expectativa entre participantes y espectadores.

También se realizará la clásica competencia de buñueleros, un concurso que busca distinguir a las mejores elaboraciones del año, evaluando aspectos como sabor, textura, presentación y creatividad en las recetas.

La competencia se convirtió en uno de los sellos distintivos de la fiesta y en una oportunidad para destacar el trabajo de quienes mantienen viva esta tradición gastronómica.

Cómo llegar a Navarro desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, llegar a Navarro en vehículo particular demanda aproximadamente entre una hora y media y dos horas, dependiendo del punto de partida y del tránsito.

El recorrido más habitual es por Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta la zona de Luján, para luego continuar por rutas provinciales que conectan directamente con Navarro. También existen servicios de transporte de media distancia que unen distintos puntos del Área Metropolitana con la localidad bonaerense.

Con gastronomía regional, feria de emprendedores, espectáculos y la tradicional competencia de buñuelos, la 18.ª Fiesta del Buñuelo Navarrense volverá a convertir a Navarro en uno de los destinos más atractivos de septiembre para quienes buscan una escapada de fin de semana con entrada libre y actividades para toda la familia.