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Cómo preparar el árbol de palta en agosto para que crezca fuerte a partir del 21 de septiembre

Con algunos cuidados simples, es posible ayudarlo a recuperarse del frío, fortalecer sus raíces y estimular la aparición de nuevos brotes cuando aumenten las temperaturas.

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Cómo preparar el árbol de palta en agosto para que crezca fuerte a partir del 21 de septiembre.
Cómo preparar el árbol de palta en agosto para que crezca fuerte a partir del 21 de septiembre. Foto: Foto: Gemini
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El árbol de palta puede crecer con mucha fuerza durante los meses cálidos, pero para lograrlo es fundamental llegar a la primavera con la planta en buen estado. En agosto agosto es el momento ideal para hacer una revisión general y preparar el terreno antes del 21 de septiembre, cuando arranca la nueva estación.

Cómo revisar el estado del árbol de palta

El primer paso es observar con atención las hojas, ramas y el tronco. Si encontrás ramas secas, dañadas o quebradas por el frío, conviene retirarlas usando una herramienta limpia y bien afilada.

No es recomendable hacer una poda excesiva en esta época: solo hay que eliminar las partes realmente dañadas y dejar la mayor cantidad posible de ramas sanas.

Árbol de palta Foto: Unsplash

También es clave controlar que no haya plagas ni enfermedades. Las hojas con manchas, deformaciones o presencia de insectos pueden ser una señal de alerta para actuar antes de que llegue la primavera.

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Cómo preparar la tierra antes de septiembre

El estado del suelo es otro punto fundamental. El palto necesita un terreno fértil y con buen drenaje, porque el exceso de agua en las raíces puede traer problemas.

Durante agosto, se puede agregar una pequeña cantidad de compost maduro o materia orgánica bien descompuesta alrededor del árbol, sin apoyarla directamente contra el tronco. Esto mejora la estructura del suelo y aporta nutrientes de manera gradual.

Lo ideal es distribuir el compost formando un círculo en la zona de las raíces, sin removerlas ni cavar profundo.

Riego y protección de las raíces en invierno

En invierno, el árbol de palta requiere menos agua, así que no conviene mantener la tierra siempre húmeda. Antes de regar, es importante comprobar la humedad del suelo: si sigue húmedo en profundidad, es mejor esperar.

Cuando suban las temperaturas y el árbol retome su crecimiento, la frecuencia de riego puede aumentar de a poco. El objetivo es mantener una humedad equilibrada, pero nunca encharcar la tierra.

Una buena estrategia para agosto es colocar una capa de materia orgánica sobre el suelo, como hojarasca seca, corteza o compost, dejando siempre unos centímetros libres alrededor del tronco. Este acolchado ayuda a conservar la humedad y protege las raíces de los cambios bruscos de temperatura.

Qué hacer cuando llegue la primavera

Con el 21 de septiembre y la llegada de la primavera, el árbol de palta suele mostrar nuevos brotes y hojas. En ese momento, es clave acompañar el crecimiento con riegos adecuados, buena exposición a la luz y una alimentación equilibrada.

No hace falta aplicar grandes cantidades de fertilizante de una sola vez. Lo mejor es usar un producto específico para árboles frutales, siguiendo las indicaciones del envase y ajustando la frecuencia según el tamaño y las condiciones del árbol.

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