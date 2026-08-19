Sandro de América cumpliría 81 años: el fuego sagrado del Gitano y el legado inmortal que redefinió a la música argentina

Sandro de América cumpliría hoy 81 años. Foto: -

Hoy cumpliría 81 años Roberto Sánchez Ocampo, conocido popularmente como Sandro o Sandro de América. Cantante, artista y actor argentino, supo ser sumamente exitoso con 8 millones de copias vendidas y 52 álbumes musicales originales publicados.

Participó además en 12 películas, ganó el Grammy Latino en 2005 y fue el primer latinoamericano que se presentó en el Madison Square Garden. Entre otros éxitos, Sandro de América marcó historia en la cultura argentina.

Sandro, "El Gitano", ganó el Grammy Latino en 2005 y fue el primer latinoamericano que se presentó en el Madison Square Garden. Foto: Archivo

¿Cómo fue la carrera musical de Sandro?

Roberto Sánchez fue el hijo único de Irma Nidia Ocampo y de Vicente Sánchez. Originalmente, sus padres quisieron ponerle el nombre de Sandro pero el Registro Civil lo consideró “extranjerizante”.

Dejó el colegio antes de terminar el primer año y comenzó a trabajar junto a su papá a la par que empezó a cantar tangos, folklore, boleros, valsecitos peruanos y rock en serenatas y concursos. Así, en menos de dos años logró crear el “Trío Azul”, “Los Caribe” y “Los Caniches de Oklahoma”.

Debutó como cantante solista en el Recreo San Andrés de Villa Jardín y formó en 1961 “Los del fuego” con sus amigos Enrique Irigoytía, Héctor Centurión, Lito Vázquez y Armando Luján. Años después, en 1963, empezó a bailar en una presentación en el Club de Bomberos Voluntarios de Ramos Mejía para salvar una situación embarazosa y deslumbró así a Mario Naón, un representante de artistas que rebautizó al conjunto como “Sandro y Los de Fuego”.

Sandro y Los de Fuego Foto: -

Luego, a mediados de 1964, Sandro y Los de Fuego se presentaron en la televisión argentina en el programa Sábados Circulares de “Pipo” Mancera, que los impulsó finalmente a la popularidad. Sandro se caracterizaba por imitar los movimientos de Elvis y vestirse de manera similar al cantante estadounidense. Así, lo llamaron el “Elvis latino”.

Posteriormente ingresó a la discografía CBS como solista y el resto es historia. Lanzó 5 álbumes de rock y, en 1960, pasó a un repertorio algo más popular con baladas románticas mezcladas con temáticas, poses y ritmos rockeros.

Su éxito musical se selló con su séptimo álbum: Una muchacha y una guitarra y se reiteró con el siguiente La Magia de Sandro que incluyó canciones como Penumbras, Así, Tengo y Por Tu Amor. Esta última canción fue considerada por la cadena MTV y la revista Rolling Stone como el N°15 de los 100 mejores temas del rock argentino.

Su éxito musical se selló con su séptimo álbum: “Una muchacha y una guitarra”, y se reiteró con el siguiente “La Magia de Sandro”. Foto: Archivo

En los siguientes doce años publicó dos álbumes más y lanzó Rosa, Guitarras Al Viento, Hasta aquí llegó mi amor, Por eso bebo y Trigal.

En 1970 se convirtió en el primer artista latinoamericano en actuar en el Madison Square Garden de Nueva York presentándose en dos ocasiones frente a más de 5000 espectadores. No hay registro audiovisual alguno de aquel suceso.

Sandro en el Madison Square Garden Foto: -

En 1972 rompió otro récord y se convirtió en el primer artista en cantar en el Luna Park de Buenos Aires, que solía dedicarse a peleas de boxeo, con un amplio éxito.

Recibió múltiples premios en los Estados Unidos y lanzó 7 álbumes más. En 1975 volvió a actuar en el Festival Viña del Mar de la Canción como estrella estelar encabezando la lista de artistas invitados al mismo como Roberto Carlos, Emilio José, Julio Iglesias, Miguel Otero y otros.

¿Cómo fue la carrera filmográfica de Sandro?

Sandro protagonizó 11 películas musicales y dramáticas entre 1969 y 1980 que incluyeron los éxitos: “Quiero llenarme de ti” (1969), “Gitano” (1970) y “Subí que te llevo” (1980).

Apareció además en otras tres. En 1965, la película “Convención de Vagabundos” incluyó partes de la grabación de una actuación de Sandro y Los De Fuego.

Sandro, "El Gitano", protagonizó 11 películas musicales. Foto: Archivo

En 1967, su primera participación en la pantalla grande fue en un papel secundario en “Tacuara y Chamorro, pichones de hombres”.

Finalmente, en 1993 fue parte del documental “Muchas gracias maestro” dedicado a Osvaldo Pugliese.

¿Quiénes fueron las “nenas” de Sandro?

Las “nenas” de Sandro fueron el club de fans oficial del cantante; sus fieles seguidoras continúan su legado al día de hoy, después de 16 años de su muerte, y marcaron un ejemplo de lealtad en el mundo.

Muchas de ellas cuentan que han tenido encuentros con el cantante, quien las ha reconocido en múltiples ocasiones: las saludaba y tomaba café con ellas. Cada vez que Sandro se presentaba en distintas partes del país, las “nenas” se alojaban en el mismo hotel que él para hacerle el aguante.

Las “nenas” de Sandro fueron el club de fans oficial del cantante, sus fieles seguidoras que continúan su legado al día de hoy. Foto: Archivo

Años después, de ancianas, seguían yendo a la puerta de su casa a saludarlo y darle su apoyo. Todas ellas han hablado bien de él, comentaban que era un caballero y que las trataba “como hermanas menores”.

¿Cuándo murió Sandro?

Sandro murió el 4 de enero de 2010 en Mendoza, a los 64 años, pero su despedida confirmó que su figura ya pertenecía al territorio de los mitos populares. Más de 50 mil personas lo despidieron en el Congreso y más de 100 mil acompañaron su cortejo fúnebre hasta el cementerio de Longchamps, según datos citados por el Ministerio de Cultura.

A más de una década de su partida, Sandro sigue siendo El Gitano. No solo por una historia de apellidos, migraciones y raíces posibles, sino porque nadie como él supo convertir una biografía en leyenda.