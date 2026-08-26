La feria imperdible que llega a Caballito este fin de semana: entrada gratis, 45 puestos y un paseo con historia

La feria imperdible que llega a Caballito Foto: Turismo Buenos Aires

Caballito se prepara para recibir una nueva edición de BA Market, una de las ferias gastronómicas itinerantes más conocidas de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá más de 45 puestos con comidas listas para consumir, alimentos artesanales y productos elaborados por emprendedores.

La feria se realizará el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, de 11 a 19, en Plaza Irlanda, con ingreso por la zona de avenida Gaona y Seguí. La entrada será gratuita y no hará falta reservar previamente. Al tratarse de una actividad al aire libre, se suspenderá en caso de lluvia.

Cuándo y dónde será la feria gratuita de Caballito

La nueva edición de Buenos Aires Market en Caballito tendrá lugar durante el último fin de semana de agosto. Estos son los principales datos para organizar la visita:

Días: sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Horario: de 11 a 19.

Lugar: Plaza Irlanda, Caballito.

Acceso informado: avenida Gaona y Seguí.

Entrada: libre y gratuita.

Cantidad de puestos: más de 45.

Importante: la actividad se suspende por lluvia.

La plaza se encuentra entre avenida Gaona, Donato Álvarez, Neuquén y Seguí, cerca del límite entre Caballito y Flores. Por su ubicación, se puede llegar mediante diferentes líneas de colectivos o combinar la salida con un recorrido por otros puntos del barrio.

Qué se podrá comer en BA Market

Uno de los grandes atractivos será el patio gastronómico, donde los visitantes podrán almorzar, merendar o probar distintas preparaciones durante el recorrido.

La oferta anunciada incluye hamburguesas, pizzas, rabas, tortillas, crepes, arepas, shawarma, empanadas, tequeños y platos inspirados en la cocina española e italiana. También habrá alternativas para quienes busquen opciones veganas o alimentos sin TACC.

Buenos Aires Market llega a Caballito Foto: Turismo Buenos Aires

Para la merienda se podrán encontrar helados, licuados, café de especialidad, pastelería y otras propuestas dulces. El formato permitirá comprar en diferentes puestos y armar un menú de acuerdo con los gustos y el presupuesto de cada visitante.

Quienes tengan celiaquía, alergias o restricciones alimentarias deberán consultar directamente en cada stand sobre los ingredientes utilizados y los procedimientos de elaboración.

Productos artesanales y compras directas a emprendedores

La feria no estará dedicada únicamente a los platos preparados. También contará con un mercado de productores, pensado para quienes deseen comprar alimentos artesanales y llevarlos a casa.

En las diferentes ediciones de BA Market suelen ofrecerse quesos, embutidos, miel, mermeladas, chocolates, alfajores, panes, conservas, pastas, infusiones, especias y productos regionales. La disponibilidad final dependerá de los emprendedores convocados para esta fecha.

Entrada gratis, 45 puestos y un paseo con historia Foto: Turismo Buenos Aires

Una de las ventajas de este tipo de mercados es que permiten comprar directamente a los productores, conocer el origen de los alimentos y descubrir marcas que no suelen encontrarse en supermercados.

Respecto de los medios de pago, será recomendable contar con más de una alternativa. En ediciones anteriores se aceptaron efectivo, billeteras virtuales y, en algunos puestos, tarjetas de débito.

BA Market: una feria que recorre Buenos Aires desde 2010

Buenos Aires Market comenzó a funcionar en 2010 como una feria itinerante orientada a la alimentación saludable, los productos gourmet y el consumo directo a productores.

A lo largo de los años recorrió espacios como Parque Centenario, Parque Rivadavia, Parque Saavedra, Parque Lezama, Barrancas de Belgrano, Plaza Arenales y Plaza Irlanda, además de numerosos puntos distribuidos entre las 15 comunas porteñas.

La propuesta logró consolidarse como un clásico de la agenda al aire libre. Su combinación de gastronomía, compras y paseo convierte temporalmente las plazas y parques en mercados abiertos donde se encuentran productores, vecinos y visitantes.

Plaza Irlanda: un espacio con casi un siglo de historia

El escenario elegido para esta edición también tiene una historia particular. Antes de convertirse en uno de los grandes pulmones verdes de Caballito, el terreno de Plaza Irlanda formó parte de la denominada Quinta de Gregorini.

En 1897, la Asociación Católica Irlandesa adquirió los terrenos. Durante aquellos primeros años, el lugar funcionó como un gran potrero utilizado para partidos de fútbol y otras actividades vecinales.

Plaza Irlanda Foto: Instagram @caballitobarrio

La Municipalidad de Buenos Aires compró el predio en diciembre de 1922 y la plaza fue inaugurada oficialmente el 12 de octubre de 1927. Su nombre fue elegido como homenaje a la comunidad irlandesa radicada en la Argentina.

Actualmente, el espacio ocupa más de 51.000 metros cuadrados y posee una importante variedad de árboles, plantas, esculturas y sectores recreativos. En sus alrededores también se encuentra el histórico Colegio Santa Brígida, cuyo edificio de estilo isabelino fue inaugurado en 1899.

El monumento que une a la Argentina con Irlanda

Uno de los rincones más representativos de la plaza es el Monumento-Mástil a la Confraternidad Argentino-Irlandesa, obra del escultor Luis Perlotti.

La pieza, realizada en bronce y granito, fue inaugurada el 16 de noviembre de 1935. En uno de sus relieves aparecen dos figuras femeninas acompañadas por el escudo argentino y el arpa de Brian Boru, símbolo histórico de Irlanda.

Por eso, visitar BA Market también será una oportunidad para caminar por la plaza y descubrir los rastros que dejó la comunidad irlandesa en esta zona de Buenos Aires.

Un plan gratuito para disfrutar el fin de semana

Con entrada gratis, más de 45 puestos y propuestas para diferentes gustos, BA Market se presenta como una alternativa atractiva para quienes busquen qué hacer en Buenos Aires durante el fin de semana.

La combinación de gastronomía, emprendimientos y patrimonio urbano permitirá disfrutar de una salida completa. Entre platos, aromas y compras, los visitantes también podrán conocer la historia de Plaza Irlanda, un espacio que está próximo a cumplir un siglo desde su inauguración.