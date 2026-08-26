Tiene 2 partes comestibles, crece rápido y se adapta a espacios pequeños: la hortaliza que rinde el doble en la huerta

Tiene 2 partes comestibles, crece rápido y se adapta a espacios pequeños Foto: Gemini

La remolacha se convirtió en una de las hortalizas preferidas para quienes tienen una huerta en casa y poco espacio disponible. Su principal ventaja es que permite consumir tanto la raíz como las hojas, lo que la vuelve una opción doblemente rendidora para la cocina familiar.

A diferencia de otras especies, la remolacha puede cultivarse directamente en el suelo o en macetas y recipientes, siempre que tengan la profundidad suficiente para que la raíz se desarrolle bien. Esto la hace ideal para balcones, patios o cualquier rincón soleado del hogar.

Dos partes comestibles: cómo aprovechar la planta entera

Una de las características más valoradas de la remolacha es que no solo se aprovecha la raíz que crece bajo tierra. Sus hojas también son comestibles y pueden usarse en ensaladas, salteados o tartas, igual que otras verduras de hoja.

Remolacha Foto: IA

Las hojas pueden empezar a cosecharse incluso antes de levantar la raíz, siempre que se haga de manera moderada para no frenar el crecimiento de la planta. Así, se puede disfrutar de la remolacha en distintas etapas, aprovechando al máximo cada ejemplar.

Cultivo fácil y rápido en espacios reducidos

La remolacha no exige grandes superficies: basta con un recipiente profundo, buen sustrato y un lugar con buena luz. Es fundamental que el sustrato sea fértil, suelto y con buen drenaje, y que la humedad se mantenga relativamente constante durante el desarrollo.

El ciclo de crecimiento varía según la variedad y las condiciones, pero muchas remolachas están listas para cosechar entre 50 y 70 días después de la siembra. Además, no es necesario esperar a que la raíz alcance su tamaño máximo: las remolachas pequeñas suelen ser más tiernas y también se pueden consumir.

Una aliada para aprovechar mejor la huerta

Por su versatilidad y rendimiento, la remolacha es una alternativa ideal para quienes buscan sacar el máximo provecho de una huerta chica. Permite cosechar hojas durante el crecimiento y, más adelante, la raíz, lo que significa que se puede obtener alimento en diferentes momentos del ciclo.