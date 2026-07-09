Mundial 2026: la supercomputadora reveló las chances de Argentina y sorprendió con el candidato a campeón

La nueva predicción para el Mundial 2026 Foto: REUTERS

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más caliente y las predicciones vuelven a sacudir el tablero. Una nueva actualización del modelo estadístico de Opta colocó a Francia como la selección con más chances de ser campeona, aunque Argentina sigue muy cerca de la pelea grande y aparece entre las principales candidatas al título. Según el predictor de Opta, Francia tiene 26,91% de probabilidades de levantar la Copa, seguida por España con 21,30% y Argentina con 17,38%.

La supercomputadora eligió a su favorito para ganar el Mundial 2026

A esta altura del torneo, cada porcentaje empieza a pesar distinto. Ya no se trata de una predicción amplia previa al debut, sino de una lectura más precisa del cuadro, los cruces y el rendimiento acumulado. En ese escenario, Francia quedó al frente del ranking de favoritos y se transformó en el equipo que, según las simulaciones, tiene el camino más sólido hacia la consagración.

Kylian Mbappé y Juan José Cáceres tuvieron un duelo particular en Paraguay-Francia por el Mundial 2026. Foto: Reuters (James Lang)

El dato fuerte es que el modelo no solo contempla nombres propios o historia reciente: también proyecta posibles resultados a partir de miles de escenarios. Opta informó que su herramienta trabaja con simulaciones para estimar las probabilidades de avance de cada selección en las diferentes rondas del Mundial.

Argentina, tercera candidata: qué chances tiene la Selección

Argentina aparece tercera entre las selecciones con más posibilidades de ser campeona del mundo. El equipo nacional figura con 17,38% de probabilidades de quedarse con el título, por debajo de Francia y España, pero por encima de potencias como Inglaterra, Noruega, Marruecos, Bélgica y Suiza.

Mundial 2026, España vs. Austria. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El dato ilusiona porque la Selección no solo se mantiene en carrera, sino que también conserva una probabilidad muy competitiva de meterse entre los cuatro mejores. Para su cruce de cuartos de final ante Suiza, el predictor le asigna a Argentina 70,72% de chances de avanzar a semifinales.

El camino de Argentina hacia la final

El recorrido argentino tiene una particularidad: la probabilidad de avanzar es alta en cuartos, pero baja de manera lógica a medida que el torneo se acerca a su definición. Según el modelo, Argentina tiene 70,72% de opciones de llegar a semifinales, 36,91% de alcanzar la final y 17,38% de coronarse campeona.

Los jugadores argentinos festejan el triunfo ante Egipto. Foto: REUTERS

Ese descenso no necesariamente marca una señal negativa. En una Copa del Mundo, cada ronda suma dificultad, desgaste físico, presión emocional y rivales de mayor jerarquía. Por eso, una chance cercana al 17% para ganar el torneo en esta instancia coloca a la Selección dentro del lote de aspirantes reales.

Francia, España e Inglaterra: los grandes rivales de Argentina

El mayor candidato para la supercomputadora es Francia, con 26,91% de chances de ser campeona. España aparece segunda con 21,30%, mientras que Inglaterra queda apenas por debajo de Argentina, con 16,99%.

La paridad entre Argentina e Inglaterra es uno de los puntos más llamativos del informe. Apenas unas décimas separan a ambos seleccionados en la carrera por la Copa, lo que anticipa un cierre de Mundial extremadamente parejo. Además, España también llega con números muy fuertes: el modelo le da 69,51% de chances de superar a Bélgica en cuartos de final.

Las sorpresas que todavía sueñan con hacer historia

Más allá de los favoritos tradicionales, el Mundial 2026 también mantiene vivas a selecciones que buscan romper los pronósticos. Noruega figura con 6,56% de probabilidades de ser campeona, mientras que Marruecos aparece con 3,92%, Bélgica con 3,70% y Suiza con 3,24%.

Noruega es uno de los nombres que más ruido genera porque su presencia entre los ocho mejores ya modifica la lógica habitual del torneo. Marruecos, por su parte, vuelve a confirmar que puede competir contra potencias europeas y sostener un protagonismo internacional que ya no parece casualidad.

Por qué estas predicciones no garantizan al campeón

Aunque los números de Opta marcan tendencias, ninguna supercomputadora puede asegurar quién ganará el Mundial. Las probabilidades no son certezas: reflejan escenarios posibles a partir de datos, rendimientos, cruces y simulaciones. Un gol tempranero, una expulsión, una lesión o una tanda de penales pueden cambiar por completo cualquier proyección.

Por eso, el valor de estos modelos está en mostrar qué selecciones llegan mejor posicionadas, no en determinar un resultado inevitable. En ese sentido, el mensaje para Argentina es claro: no es la máxima favorita, pero sí una candidata de peso.

La ilusión argentina sigue intacta

Con Francia arriba, España al acecho y Argentina en el podio de candidatos, el Mundial 2026 entra en una fase decisiva. La Selección tiene un camino exigente, pero sus números la sostienen entre los equipos con más posibilidades de levantar la Copa.

Argentina depende de sí misma para transformar la estadística en historia. Y aunque la supercomputadora hoy mire primero a Francia, el fútbol ya demostró demasiadas veces que los porcentajes pueden cambiar en apenas noventa minutos.