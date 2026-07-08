Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte del instructor de vuelo que cayó de una avioneta en Córdoba

El piloto de aviación, Leandro Bertazzo, se encontraba dándole una clase de vuelo a una alumna de 22 años. Qué ocurrió tras la fatal decisión del profesional.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Leandro Bertazzo tenía 42 años.
Leandro Bertazzo tenía 42 años. Foto: Infobae
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El sábado 3 de julio por la tarde, Leandro Andrés Bertazzo (42) tenía pautada una clase de aviación con una alumna de 22 años como cada fin de semana en la localidad de Toledo, Córdoba. Sin embargo, en medio de la capacitación, el hombre se lanzó de la aeronave y cayó en una zona rural. Si bien, una patrulla de emergencias acudió de inmediato al lugar, el piloto ya había fallecido.

En este momento, la causa está en manos de la Justicia Federal de la provincia y sobre la investigación -en la cual participa además la Junta de Seguridad del Transporte- este martes se conocieron nuevos detalles del fatal episodio.

Cronología de la tragedia del piloto de aviación en Córdoba

El hombre de 42 años trabajaba en la escuela de aviación desde el 2022. Foto: Infobae

El sábado cerca de las 18:00h, Leandro inició la clase con una alumna que ya contaba con licencia de piloto. Se trataba de un vuelo de instrucción como los que venían realizando desde hacía varias semanas.

Sin embargo, la joven nunca hubiera imaginado la fatal decisión que iba a tomar su profesor. A mitad del vuelo, el hombre se quitó los auriculares y le cedió el mando de la aeronave a la chica, según indicó La Voz. Luego procedió a quitarse el cinturón, abrió la puerta y se lanzó al vacío.

Contenido Recomendado

“Me destrozaron la vida”:la mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio

“Me destrozaron la vida”: la mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio

Hito para la conservación en Argentina:por primera vez, liberan a un yaguarundí que será monitoreado por satélite en su hábitat natural

Hito para la conservación en Argentina: por primera vez, liberan a un yaguarundí que será monitoreado por satélite en su hábitat natural

Los investigadores informaron que, en ese momento, la alumna pensó que Leandro le estaba jugando algún tipo de broma pesada, que se había lanzado pero que tenía una cuerda de seguridad.

Gracias a su experiencia, la joven no solo logró aterrizar el vehículo aéreo de manera correcta sino que también pudo comunicarse con personal técnico para informarles lo que había sucedido.

Así, una patrulla recorrió el área en la que podría haber caído Leandro con el objetivo de encontrar su cuerpo. Al hallarlo en una zona rural de Toledo, los médicos intentaron reanimarlo, pero el joven ya había fallecido.

Quién era Leandro Bertazzo, el piloto que se lanzó al vacío durante una clase de vuelo

Leandro trabajaba en la escuela de aviación de Córdoba, Flying Parrot Córdoba, desde el año 2022. Integrantes de la compañía indicaron que este 3 de julio, el piloto había llegado a su lugar de trabajo de manera normal “arreglado y bien vestido”, dijeron que saludó a todos sus compañeros y que luego inició sus clases. Sin embargo, tras el trágico suceso se supo que la semana pasada el hombre había realizado una consulta en un neuropsiquiátrico de Córdoba.

El piloto se encontraba dando un vuelo de instrucción. Foto: TN

El director de la escuela, Eduardo Álvarez, sostuvo que desconocía este antecedente y que no había notado ninguna señal que indicara que Leandro pudiera tomar esta decisión.

Al mismo tiempo, Álvarez lo recordó como un “ser humano espectacular”. También sostuvo que Leandro era una persona con “conceptos claros de vida” que se caracterizaba por su sonrisa y calidez.

CórdobaPilotoaviación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. A casi 20 años del crimen de Solange Grabenheimer:qué hizo Lucila Frend tras ser absuelta

    A casi 20 años del crimen de Solange Grabenheimer: qué hizo Lucila Frend tras ser absuelta

  2. La falsa entrevista laboral que terminó en un crimen:el caso de Araceli Ramos

    La falsa entrevista laboral que terminó en un crimen: el caso de Araceli Ramos

  3. Encontraron a la adolescente de 15 años desaparecida en Belgrano en medio del partido de Argentina

    Encontraron a la adolescente de 15 años desaparecida en Belgrano en medio del partido de Argentina

  4. Jubilados desaparecidos en Chubut:qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

    Jubilados desaparecidos en Chubut: qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

  5. Dos delincuentes chocaron con una moto robada en Isidro Casanova y mataron a una beba de un año

    Dos delincuentes chocaron con una moto robada en Isidro Casanova y mataron a una beba de un año
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla para imitar a Perú

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla para imitar a Perú

“Me emocioné hasta las pelotas”:el video de Milei al borde del llanto y casi sin voz luego del triunfo de Argentina ante Egipto

El mensaje de Javier Milei tras el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto:“Que manera de sufrir”

La Academia de Ciencias alertó por una posible fuga de cerebros y cuestionó el ajuste en la CNEA y el CONICET

Economía

Cierra su última planta en la Argentina el Grupo Dass, fabricante de Nike y Adidas:150 trabajadores fueron despedidos

Cierra su última planta en la Argentina el Grupo Dass, fabricante de Nike y Adidas: 150 trabajadores fueron despedidos

Expensas impagables:la morosidad se mantiene alta y preocupa a los consorcios

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla para imitar a Perú

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Internacionales

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras acusarlo de agredir barcos petroleros en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras acusarlo de agredir barcos petroleros en el estrecho de Ormuz

Alerta en Nueva York:evacuaron un edificio en Manhattan por el riesgo de un posible derrumbe

Trump volvió a insistir en que EEUU debería tener el control de Groenlandia:“Estoy muy decepcionado con la OTAN”

Terremotos en Venezuela:más de 14.600 personas siguen en campamentos temporales a casi dos semanas del desastre