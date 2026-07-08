Revelan nuevos detalles sobre la muerte del instructor de vuelo que cayó de una avioneta en Córdoba

Leandro Bertazzo tenía 42 años. Foto: Infobae

El sábado 3 de julio por la tarde, Leandro Andrés Bertazzo (42) tenía pautada una clase de aviación con una alumna de 22 años como cada fin de semana en la localidad de Toledo, Córdoba. Sin embargo, en medio de la capacitación, el hombre se lanzó de la aeronave y cayó en una zona rural. Si bien, una patrulla de emergencias acudió de inmediato al lugar, el piloto ya había fallecido.

En este momento, la causa está en manos de la Justicia Federal de la provincia y sobre la investigación -en la cual participa además la Junta de Seguridad del Transporte- este martes se conocieron nuevos detalles del fatal episodio.

Cronología de la tragedia del piloto de aviación en Córdoba

El hombre de 42 años trabajaba en la escuela de aviación desde el 2022. Foto: Infobae

El sábado cerca de las 18:00h, Leandro inició la clase con una alumna que ya contaba con licencia de piloto. Se trataba de un vuelo de instrucción como los que venían realizando desde hacía varias semanas.

Sin embargo, la joven nunca hubiera imaginado la fatal decisión que iba a tomar su profesor. A mitad del vuelo, el hombre se quitó los auriculares y le cedió el mando de la aeronave a la chica, según indicó La Voz. Luego procedió a quitarse el cinturón, abrió la puerta y se lanzó al vacío.

Los investigadores informaron que, en ese momento, la alumna pensó que Leandro le estaba jugando algún tipo de broma pesada, que se había lanzado pero que tenía una cuerda de seguridad.

Gracias a su experiencia, la joven no solo logró aterrizar el vehículo aéreo de manera correcta sino que también pudo comunicarse con personal técnico para informarles lo que había sucedido.

Así, una patrulla recorrió el área en la que podría haber caído Leandro con el objetivo de encontrar su cuerpo. Al hallarlo en una zona rural de Toledo, los médicos intentaron reanimarlo, pero el joven ya había fallecido.

Quién era Leandro Bertazzo, el piloto que se lanzó al vacío durante una clase de vuelo

Leandro trabajaba en la escuela de aviación de Córdoba, Flying Parrot Córdoba, desde el año 2022. Integrantes de la compañía indicaron que este 3 de julio, el piloto había llegado a su lugar de trabajo de manera normal “arreglado y bien vestido”, dijeron que saludó a todos sus compañeros y que luego inició sus clases. Sin embargo, tras el trágico suceso se supo que la semana pasada el hombre había realizado una consulta en un neuropsiquiátrico de Córdoba.

El piloto se encontraba dando un vuelo de instrucción. Foto: TN

El director de la escuela, Eduardo Álvarez, sostuvo que desconocía este antecedente y que no había notado ninguna señal que indicara que Leandro pudiera tomar esta decisión.

Al mismo tiempo, Álvarez lo recordó como un “ser humano espectacular”. También sostuvo que Leandro era una persona con “conceptos claros de vida” que se caracterizaba por su sonrisa y calidez.