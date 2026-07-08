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Avanza el juicio por la muerte de Maradona: declaran tres custodios de la internación domiciliaria

Tres integrantes del equipo de seguridad que acompañó a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria brindarán testimonio en una nueva audiencia del juicio que investiga las responsabilidades del equipo médico. Entre ellos se encuentra Julio César Coria, el exjefe de seguridad que había sido detenido por presunto falso testimonio.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Tres custodios que acompañaron a Diego Maradona durante su internación domiciliaria declararán ante el tribunal en una nueva audiencia del juicio que investiga las circunstancias de su muerte. Foto: NA/Juan Vargas.
Tres custodios que acompañaron a Diego Maradona durante su internación domiciliaria declararán ante el tribunal en una nueva audiencia del juicio que investiga las circunstancias de su muerte. Foto: NA/Juan Vargas.
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El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este miércoles una nueva jornada con testimonios considerados relevantes para la investigación. En esta oportunidad, declararán tres custodios que integraban el equipo de seguridad del exfutbolista durante la internación domiciliaria que atravesó en una vivienda de Benavídez.

Los testigos convocados son Julio Soria, Marcelo “Chori” Domínguez y Julio César Coria. Este último había sido detenido durante el primer juicio oral luego de que el tribunal considerara que existían indicios de un presunto falso testimonio.

Juicio por Diego Maradona. Foto: Reuters/Agustin Marcarian
Entre los testigos se encuentra Julio César Coria, el exjefe de seguridad que había sido detenido por presunto falso testimonio durante el primer proceso judicial. Foto: Reuters/Agustin Marcarian.

El antecedente de Julio César Coria

Coria, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de Maradona, fue arrestado el 25 de marzo por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro. La medida se tomó después de que declarara haber visto a la psiquiatra Agustina Cosachov realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al exfutbolista, una afirmación que no había realizado en declaraciones anteriores.

Durante aquella audiencia también negó haber mantenido contactos telefónicos con el neurocirujano Leopoldo Luque. Sin embargo, el fiscal Patricio Ferrari sostuvo que existían registros que demostraban comunicaciones entre ambos en los días previos al fallecimiento de Maradona e incluso durante junio de 2020.

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Además, Coria fue quien intentó asistir al exjugador el 25 de noviembre de 2020 mediante maniobras de respiración boca a boca, poco antes de que se confirmara su muerte en la vivienda donde cumplía la internación domiciliaria.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Foto: NA/Juan Vargas
Las declaraciones buscarán aportar nuevos detalles sobre los últimos días del exfutbolista y el funcionamiento del equipo que lo asistía en la vivienda de Benavídez. Foto: NA/Juan Vargas.

¿Quiénes están imputados en la causa?

El proceso judicial busca determinar si existieron responsabilidades penales en la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días de vida. La acusación sostiene que los profesionales involucrados podrían haber incurrido en el delito de homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Además de Luque y Cosachov, afrontan el juicio el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Carlos Díaz, el psicólogo de Maradona, rompió el silencio y habló de las hijas del Diez
Carlos Díaz, el psicólogo de Maradona.

En paralelo, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso por jurados populares, aunque ese expediente permanece momentáneamente suspendido debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.

La declaración de los tres custodios podría aportar nuevos elementos sobre las últimas horas de Maradona y sobre el funcionamiento del equipo que lo asistía durante su internación domiciliaria, uno de los ejes centrales de un juicio que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino.

Diego MaradonaJuicioDeclaraciones
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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