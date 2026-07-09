Crimen en Junín: las claves del femicidio de Mercedes Errapan y el dramático rescate de su hija

El acusado fue identificado como Sebastián Daniel Bonafe Foto: Redes

La ciudad bonaerense de Junín quedó atravesada por la conmoción tras el asesinato de Mercedes Errapan, una mujer de 32 años que fue encontrada muerta dentro de su vivienda. El caso tomó una dimensión todavía más grave cuando los investigadores confirmaron que, después del ataque, el principal sospechoso escapó con la hija de la víctima, una nena de 7 años.

El acusado fue identificado como Sebastián Daniel Bonafe, también de 32 años, quien fue detenido horas después en la ciudad de Pergamino. La menor fue rescatada con vida luego de un operativo policial que incluyó momentos de extrema tensión, ya que el sospechoso llegó a amenazarla con un arma blanca antes de entregarse.

La causa quedó en manos de la UFI N°1 de Junín, a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, y fue recaratulada como “femicidio seguido de rapto”, una calificación que refleja la gravedad de los hechos investigados.

Cómo fue hallada la víctima

El crimen salió a la luz durante la mañana del miércoles, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de una mujer sin vida en una casa ubicada sobre la calle Del Valle Ibarlucea al 70, en Junín. Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron el cuerpo de Mercedes dentro de la vivienda.

El principal sospechoso fue detenido tras un operativo en Pergamino. Foto: Gentileza TN

De acuerdo con las primeras pericias informadas en la investigación, la mujer presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. En un primer momento, los investigadores preservaron la escena y comenzaron a analizar el entorno de la víctima, sus vínculos cercanos y los movimientos previos al hallazgo.

Uno de los datos que surgió en el expediente es que Mercedes era oriunda de Los Toldos y, según la información difundida, cursaba un embarazo. También se reconstruyó que se había separado del padre de su hija y que actualmente mantenía una relación con otro hombre, quien fue demorado preventivamente y declaró que había salido a trabajar temprano.

Las cámaras que cambiaron el rumbo de la investigación

El avance de la causa tuvo un punto clave en el análisis de las cámaras de seguridad privadas ubicadas en la zona. Esas imágenes permitieron reconstruir la secuencia previa y posterior al crimen, y fueron determinantes para orientar la búsqueda del sospechoso.

Según la reconstrucción policial, a las 5:07 el novio de Mercedes salió de la vivienda para ir a trabajar. Apenas unos minutos después, a las 5:11, las cámaras registraron a Bonafe ingresando a la propiedad tras saltar un paredón, vestido con una campera negra y con la capucha colocada.

Casi tres horas más tarde, alrededor de las 7:57, otra cámara lo habría captado saliendo del lugar junto a la hija de la víctima. Ese registro fue decisivo para que los investigadores establecieran una hipótesis concreta: el acusado no solo habría ingresado a la casa antes del hallazgo del cuerpo, sino que también se habría llevado a la menor tras el ataque.

La carta que orientó la búsqueda

Con el sospechoso identificado, la Policía realizó un allanamiento de urgencia en su domicilio. Allí encontró una carta que se convirtió en una pieza central para la investigación, ya que el texto mencionaba detalles vinculados al caso y posibles destinos de fuga.

Entre los lugares señalados aparecían Arias, en la provincia de Córdoba, y Cañada Seca, en Santa Fe. Además, los investigadores secuestraron un celular y obtuvieron información sobre el vehículo en el que podía movilizarse: una moto Honda Titán 150 cc azul, sin plásticos y con el tanque visible.

Ante la desaparición de la nena, el Ministerio Público Fiscal activó el Alerta Sofía, un mecanismo nacional destinado a acelerar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes en situaciones de extrema urgencia.

El recorrido hasta Pergamino

El seguimiento de cámaras permitió establecer que, después del crimen, Bonafe fue visto circulando en moto junto a la menor sobre la Ruta Nacional 188, a la altura de Obligado, partido de Rojas, con dirección hacia Pergamino.

La Justicia investiga el femicidio de Mercedes Errapan en Junín y el secuestro de su hija de 7 años Foto: Gentileza TN

Más tarde, la investigación determinó que ambos fueron trasladados por un docente que los levantó mientras hacían dedo y los llevó hasta el centro de Pergamino. Luego, nuevas cámaras los registraron ingresando a un kiosco ubicado sobre la avenida de Mayo, lo que permitió acotar el radio de búsqueda.

Con esos datos, la Policía desplegó un operativo cerrojo que incluyó distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y también alertas hacia Córdoba y Santa Fe. Finalmente, el sospechoso fue localizado en la zona de Alsina y Becerra, en Pergamino.

El rescate de la nena y la detención del acusado

Cuando advirtió la presencia policial, Bonafe escapó hacia un cañaveral junto a la menor. En ese momento se vivieron escenas de máxima tensión, ya que el acusado amenazó a la nena con un arma blanca.

Tras una negociación encabezada por efectivos de la DDI Pergamino y personal policial, el sospechoso finalmente depuso su actitud. Fue detenido en el lugar y la menor fue rescatada ilesa, una noticia que llevó algo de alivio en medio de un caso marcado por la violencia y el horror.

Qué investiga ahora la Justicia

La investigación busca determinar con precisión cómo fue planificado el ataque, si el acusado actuó solo y cuáles fueron las circunstancias previas al femicidio. También se analizan denuncias anteriores vinculadas a episodios de violencia y pedidos de restricción que ya formaban parte del historial del sospechoso.

Mientras Bonafe permanece detenido, la Justicia intenta reconstruir cada tramo del caso: desde el ingreso a la vivienda de Mercedes hasta la fuga, el traslado por ruta, la llegada a Pergamino y el operativo que permitió rescatar a la nena.

El crimen de Mercedes Errapan vuelve a poner en primer plano la urgencia de actuar frente a las señales previas de violencia y de fortalecer los mecanismos de protección para mujeres, niñas y niños en riesgo. En Junín, el dolor por el femicidio convive ahora con una investigación que buscará llevar respuestas ante la Justicia.