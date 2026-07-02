A casi 20 años del crimen de Solange Grabenheimer: qué hizo Lucila Frend tras ser absuelta

Lucila Frend y Solange Grabenheimer vivían en un PH de Florida. Foto: Big Bang News!

Casi 20 años pasaron desde el crimen de Solange Grabenheimer, uno de los casos más resonantes de la Argentina. Ocurrió el 10 de enero de 2007 en un PH del barrio de Florida, en el partido de Vicente López, en el que la víctima de 21 años vivía con su amiga Lucila Frend, una estudiante de hotelería.

Según la versión de Frend, aquel miércoles, se fue de la casa a las 7 y media de la mañana para ir a su trabajo. Mientras tanto, Solange continuaba durmiendo.

Sin embargo, en horas de la tarde, se suponía que la víctima debía llegar al cumpleaños de su prima Michelle. Nunca lo hizo. Tampoco había ido a la casa de polarizados en la que trabajaba. Su novio y un grupo de amigos, entre los que estaba Lucila, comenzaron a preocuparse por la ausencia de la joven y, por eso, de inmediato fueron al PH para saber si había ocurrido algo con ella.

Solange tenía 21 años. Foto: La Nación

Una vez en el lugar, fue el novio de Solange, Santiago, quien ingresó a la casa. El hombre halló el cuerpo de su pareja sin vida en una de las habitaciones: se encontraba tendida en el suelo al lado de la cama. De acuerdo a la autopsia la joven había sido asesinada de cuatro puñaladas. Además, confirmaron que su cuerpo tenía claros signos de ahorcamiento.

Un crimen sin respuestas

Tras el fatal hallazgo, la investigación inició plagada de irregularidades y polémicas tratando de encontrar respuestas a dos preguntas: ¿Quién mató a Solange y por qué?

Casi una década después del crimen de la joven, increíblemente ninguno de esos dos interrogantes han podido contestarse. No solo no se sabe quién la mató, tampoco cómo, es decir no se detectó el arma homicida, y tampoco se pudo determinar el móvil del homicidio, convirtiéndose así en uno de los casos más mediáticos de la historia policial argentina que quedó totalmente impune.

La principal sospechosa, Lucila Frend

Para la Justicia, desde el primer momento, Lucila Frend se convirtió en la principal sospechosa del crimen de su amiga Solange Grabenheimer.

¿Qué elementos llamaron la atención de los investigadores?

Lucila fue la última persona en ver con vida a Solange.

Cuando el novio de Solange y un grupo de amigos fueron a buscarla al PH, Lucila no quiso entrar.

El horario de la muerte de Solange también se sumó como evidencia en contra de Lucila. Lo que sucede es que aquí comenzaron a hacerse visibles los errores periciales que se cometieron desde el inicio de la investigación.

Lucila Frend fue la principal sospechosa del crimen de su amiga. Foto: Clarin

Se supo que el primer médico forense que vio el cuerpo de la joven de 21 años no tomó la temperatura corporal de la víctima, lo que después trajo consecuencias en determinar la hora exacta de la muerte.

El crimen de Solange tuvo dos ventanas de tiempo en las que pudo haberse cometido. La primera autopsia sostuvo que la víctima fue asesinada entre las 5 de la mañana y las 17 horas. No obstante, en el juicio, el forense acotó ese rango de 1 a 7 de la mañana, es decir, un período de tiempo en el que Lucila estuvo presente en la casa.

La hipótesis tanto de la fiscalía como de la propia familia de Solange es que Lucila mató a su amiga entre la madrugada y primeras horas de la mañana de aquel miércoles 10 de enero de 2007 y luego se fue de la vivienda.

Si bien se hablaron de otros posibles sospechosos como un compañero de teatro, con quien Solange habría tenido una relación, obreros de la construcción aledaña a la vivienda y una empleada de limpieza que trabajaba en la casa, la única que fue a juicio por el crimen de su amiga fue Lucila Frend.

El juicio

El debate oral y público se realizó en junio de 2011 y, después de diversas audiencias con gran cantidad de testigos y evidencia presentada tanto por Fiscalía, querella y la defensa de la acusada, el 12 de julio de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro decidió absolver a Lucila Frend del crimen de Solange Grabenheimer.

Frend fue absuelta. Foto: Diario Uno

Esta decisión fue un severo golpe para la familia de la víctima, quienes en sus declaraciones habían referido que Solange tenía numerosos problemas de convivencia con Lucila y que estaban convencidos de que ella era la culpable.

Qué hizo Lucila Frend después de ser absuelta

Tras ser absuelta en 2011, Lucila, de 26 años, dejó el país. Se mudó a España y lo último que se sabe es que se asentó en la ciudad de Barcelona. Se casó y, además, hace unos años se convirtió en madre. Su nombre no aparece en redes sociales, puesto que se comunica a través de seudónimos.

La joven se mudó a Europa luego de ser absuelta. Foto: Clarin

El Código Penal de la Nación establece que una causa de homicidio como esta prescribe a los 15 años. De esta manera, en enero de 2022, la causa por el crimen de Solange Grabenheimer prescribió sin condenados y sin que la familia de la víctima pudiera obtener justicia.