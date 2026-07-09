La venganza más elegante de Buenos Aires: el edificio que una mujer habría levantado para tapar una vista sagrada

Edificio Kavanagh. Foto: Argentina.gob.ar.

En Buenos Aires hay edificios que no solo forman parte del paisaje: también guardan secretos. Uno de ellos es el Edificio Kavanagh, una de las construcciones más famosas de Retiro y una postal inevitable frente a la Plaza San Martín. Inaugurado en 1936, fue durante años el edificio más alto de Sudamérica y se convirtió en un verdadero símbolo de modernidad para una ciudad que, en la década del 30, todavía convivía entre palacios aristocráticos, grandes residencias familiares y los primeros signos de una vida urbana en altura.

Sin embargo, lo que hizo inmortal al Kavanagh no fue únicamente su tamaño ni su estilo arquitectónico. La gran leyenda porteña sostiene que detrás de su construcción hubo una venganza silenciosa, millonaria y elegante, protagonizada por Corina Kavanagh, una heredera de origen irlandés que decidió dejar su apellido grabado en el cielo de Buenos Aires.

Amor, aristocracia y una supuesta revancha contra los Anchorena

Según el mito urbano más repetido, Corina Kavanagh habría mantenido una relación sentimental con un integrante de la poderosa familia Anchorena, una de las más influyentes de la Argentina de comienzos del siglo XX. El romance, siempre según la leyenda, no habría sido aceptado por esa familia patricia, que consideraba que Corina no pertenecía al mismo círculo social tradicional.

Edificio Kavanagh. Foto INSTAGRAM @buenosairestourist

La respuesta de Corina no habría sido pública ni escandalosa. No hubo, según la versión popular, una pelea en los salones ni una carta incendiaria. Su supuesta respuesta fue mucho más contundente: mandar a construir un rascacielos frente a Plaza San Martín para bloquear la vista que los Anchorena tenían desde su residencia hacia la Basílica del Santísimo Sacramento, templo vinculado históricamente a la familia.

Así nació una de las frases más repetidas en las visitas guiadas de Buenos Aires: “la venganza más elegante de la ciudad”. Porque si la historia fue cierta, Corina Kavanagh no necesitó desafiar a la aristocracia con palabras: lo hizo con cemento, altura y una obra imposible de ignorar.

Un edificio moderno en una Buenos Aires dominada por palacios

El contexto histórico es clave para entender el impacto del Kavanagh. En los años 30, la zona de Retiro era uno de los sectores más selectos de Buenos Aires. Alrededor de Plaza San Martín se levantaban residencias vinculadas a familias tradicionales como los Anchorena, los Paz y los Ortiz Basualdo, en una ciudad marcada por la influencia francesa y la arquitectura monumental.

Cora Kavanagh posando en los salones del Plaza Hotel para la revista Atlántida, abril de 1937. Foto: Arch Daily / Díaz Ortiz Ediciones.

En ese escenario apareció el Kavanagh, con una propuesta completamente distinta: una construcción vertical, moderna, racionalista y de hormigón armado. Su diseño estuvo a cargo del estudio integrado por Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos y Luis María de la Torre, mientras que la obra fue supervisada por el ingeniero Rodolfo Cervini.

La construcción comenzó en abril de 1934 y avanzó a una velocidad sorprendente para la época. Fue inaugurado en 1936 y se transformó en una referencia inmediata de la arquitectura moderna argentina.

Lujo, tecnología y récords para una obra adelantada a su tiempo

El Edificio Kavanagh no solo impresionaba por su altura. También incorporaba avances poco comunes para la Buenos Aires de la década del 30. Tenía aire acondicionado centralizado, sistema telefónico interno, cámara frigorífica, talleres de lavado y planchado, además de terrazas jardín generadas por su forma escalonada.

Edificio Kavanagh. Foto INSTAGRAM @entedeturismodebuenosaires

El edificio fue pensado como una residencia de lujo y cuenta con 105 departamentos distribuidos en distintos niveles. Su estructura escalonada no fue solo una decisión estética: también permitió aprovechar mejor la luz natural y generar terrazas en altura, algo completamente innovador para la época.

Para muchos historiadores y especialistas en arquitectura, el Kavanagh representó el ingreso definitivo de Buenos Aires en una lógica urbana más cercana a Nueva York que a la vieja capital afrancesada. En lugar de mirar solo hacia Europa, la ciudad comenzaba a mirar hacia los rascacielos, la velocidad, la tecnología y la vida moderna.

Corina Kavanagh, la mujer que desafió una época

Más allá de la leyenda romántica, la figura de Corina Kavanagh resulta histórica por sí misma. En una época en la que los grandes desarrollos inmobiliarios estaban dominados por hombres, ella impulsó una de las obras más ambiciosas del país. Para financiarla, distintas reconstrucciones señalan que vendió parte de sus propiedades rurales y apostó por un edificio de renta que le permitiera sostener un estilo de vida independiente.

Ese dato vuelve más interesante la historia: incluso si la venganza contra los Anchorena fue solo un mito, el Kavanagh sigue siendo el símbolo de una mujer que tomó decisiones económicas, urbanas y arquitectónicas en un mundo donde ese poder casi nunca estaba en manos femeninas.

El detalle más irónico de la leyenda porteña

La supuesta revancha tiene un detalle que parece escrito para una novela. Según el sitio oficial de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, desde el pasaje que bordea el edificio, llamado justamente Pasaje Corina Kavanagh, todavía puede verse la Basílica del Santísimo Sacramento. Es decir: la vista que el edificio habría tapado para los Anchorena quedó disponible desde un espacio que lleva el nombre de la mujer señalada por la leyenda como autora de la revancha.

Ese gesto urbano, real o simbólico, convirtió al edificio en algo más que una obra de arquitectura. Lo transformó en una historia viva, una de esas narraciones que Buenos Aires adopta como propias porque mezclan clase social, amor, orgullo, misterio y belleza.

Monumento histórico y mito eterno de Buenos Aires

En 1999, el Edificio Kavanagh fue declarado Monumento Histórico Nacional y desde ese mismo año forma parte del patrimonio mundial de la arquitectura moderna, según información oficial de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado nacional.

A casi un siglo de su inauguración, sigue siendo uno de los edificios más fotografiados de la ciudad. Su silueta escalonada continúa imponiéndose sobre Retiro como una mezcla perfecta entre elegancia, misterio y poder.

Quizás por eso la historia del Kavanagh sigue fascinando. Porque Buenos Aires no se construyó solo con planos, ladrillos y permisos de obra. También se construyó con pasiones, diferencias sociales, apellidos poderosos y relatos que sobreviven al paso del tiempo.

Y si alguna vez existió una venganza capaz de transformarse en patrimonio, esa venganza todavía está de pie en Retiro. Mide 120 metros, lleva el apellido Kavanagh y sigue mirando a Buenos Aires desde las alturas.