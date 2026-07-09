Desesperada búsqueda de Jessica Benítez Barbudes: la joven de 18 años desapareció tras salir de su casa en Belgrano

Buscan a Jessica Bermúdez Foto: X

Continúa la exhaustiva búsqueda de Jessica Benítez Barbudes, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida el 7 de julio por su madre, quien aseguró haber recibido un llamado de la localidad de Don Bosco, provincia de Buenos Aires, para advertirle que la joven estaba por la zona.

Fanny, la mamá de Jessica, confirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que se dirige a Don Bosco para hacer la denuncia y avanzar en el hallazgo de su hija. A su vez, se analiza el celular de la joven con el objetivo de saber sus movimientos luego de haber sido vista por última vez este martes 7 de julio en el barrio porteño de Belgrano, cuando salió de su casa con destino a clases y nunca volvió.

Se supo que la joven se contactó con su madre por última vez a las 18:26hs. del 7 de julio y, ante la falta de respuestas, su progenitora radicó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 que dispuso el inicio de la búsqueda.

Buscan a Jessica Bermúdez Foto: X

Cómo se desarrolla la búsqueda de Jessica

La División Búsqueda de Personas se encuentra analizando el recorrido de la joven para determinar qué ocurrió tras salir de su hogar. Jessica es de cabello oscuro y, en imágenes difundidas, se la observa utilizando un collar de cuentas blancas. Estaba vestida con un buzo negro, pantalón gris y zapatillas Vans negras.

Se espera que el análisis de las cámaras de seguridad y el rastreo de comunicaciones aporten nuevas pistas en las próximas horas. Mientras tanto, la familia mantiene el pedido de la difusión de su imagen para dar con ella lo antes posible.

Por otro lado, las autoridades solicitaron que, ante cualquier sospecha de haberla visto o información valiosa que la población pueda aportar, la línea de comunicación será a través del 911. También es posible acercarse a la dependencia policial más cercana para brindar testimonios.