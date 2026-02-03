Murieron una niñera y dos chicos de 2 y 4 años por escape de gas en Villa Devoto. Foto: captura Google Maps.

Una niñera de 32 años y dos niños de 2 y 4 años murieron en las últimas horas a causa de una fuga de gas en el departamento donde se encontraban, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Fuentes policiales informaron que personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación alrededor de las 18:00, luego de un llamado al 911 por parte de la madre de los niños. En el aviso, la mujer informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Murieron una niñera y dos chicos de 2 y 4 años por escape de gas en Villa Devoto. Foto: captura video.

Los tres terminaron falleciendo

Al lugar se trasladaron también Bomberos de la Ciudad y el personal del SAME. Allí se constató el fallecimiento de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores al Hospital Zubizarreta.

Sin embargo, posteriormente, se conoció que los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en la clínica.

En el lugar intervino personal de la empresa Metrogas, que procedió al corte del suministro gaseoso y ahora se investigan los motivos de la fuga.

Interviene en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 13, a cargo de Marcelo Roma, Secretaría de Carlos Sola, y se iniciaron actuaciones sobre “averiguación de causales de muerte”.