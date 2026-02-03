Los dos menores fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde confirmaron que murieron.

La madre de los niños de 2 y 4 años que fueron encontrados muertos en su casa, junto a su niñera, habló con TN y expresó lo que vio cuando llegó de trabajar.

Soledad Sormunen, de 37 años, se encuentra conmocionada por la muerte de sus dos hijos, María Justina, de 4 años, y Juan Martín, de 2, tras intoxicarse con monóxido de carbono.

Este lunes, cuando regresó de su trabajo, encontró en su casa de Villa Devoto a los niños y a su niñera, María Belén, desvanecidos. “Estoy en crisis, estoy destruida. Alquilábamos ese lugar desde septiembre, jamás nos imaginamos esta tragedia”, contó Soledad.

Los hermanitos que fueron encontrados muertos en una casa en Villa Devoto. Foto: gentileza TN.

Respecto a las causas del fallecimiento de los tres, las primeras pericias indicaron que el problema estaba en el sistema de ventilación del calefón, lo que provocó la acumulación de monóxido de carbono.

“El gas de la cocina estaba cerrado, el escape fue de otro lado”, expresó Soledad sobre lo que ocurrió en su hogar. “La niñera era un angelito, los amaba, los cuidaba mucho, me ayudaba con ellos. Iban a la plaza los nenes, mis angelitos”, agregó.

Qué ocurrió en Villa Devoto

El hecho ocurrió este lunes cuando personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18:00, tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños, de 2 y 4 años, que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Murieron una niñera y dos chicos de 2 y 4 años por escape de gas en Villa Devoto. Foto: captura video.

La mujer falleció en el lugar, mientras que los dos menores fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde al tiempo confirmaron que murieron.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo de Marcelo Roma, y se iniciaron actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.