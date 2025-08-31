Violento choque entre un colectivo y un auto frente a Facultad de Medicina: al menos cinco personas resultaron heridas

Las primeras pericias indicarían que uno de los dos vehículos cruzó el semáforo con luz roja.

Violento choque frente a la Facultad de Medicina de la UBA. Foto: NA.

Un violento choque entre un colectivo de la línea 60 y un automóvil ocurrió este domingo por la mañana en el cruce de avenida Córdoba y Junín, frente a la Facultad de Medicina de la UBA, en el barrio porteño de Balvanera.

El siniestro dejó un saldo de cinco personas heridas, entre ellas tres menores de edad.

¿Cómo fue el choque entre un colectivo y un auto frente a Facultad de Medicina?

Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el accidente se registró pocos minutos antes de las 9:00, cuando, según las primeras versiones, uno de los vehículos involucrados habría cruzado con el semáforo en rojo. La mecánica del hecho aún está bajo investigación.

Entre los heridos hay tres mujeres y dos hombres. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández, donde se encuentra internada una joven de 17 años, mientras que otro paciente, un joven de 22 años con politraumatismos, fue derivado al Hospital Ramos Mejía.

El choque se produjo en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la UBA.

El impacto generó un importante operativo de emergencia. Al lugar acudieron ocho ambulancias del SAME y personal de la Policía de la Ciudad, que estableció un corte total del tránsito, provocando demoras significativas en una zona de alto flujo vehicular.

Además del choque principal, el colectivo también arrastró un contenedor de basura, que terminó impactando contra dos autos estacionados, lo que amplió los daños materiales del accidente.

Las autoridades continúan trabajando en el análisis de las cámaras de seguridad del área para determinar con precisión la causa del siniestro y la posible responsabilidad de los conductores involucrados.