“No puedo más así”: una adolescente abandonó su casa en Mar del Plata y sus padres encontraron una inquietante carta

La joven de 15 años desapareció el lunes a la madrugada y aún no se sabe nada de su paradero. “Hola hija. Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan así las podemos solucionar”, escribieron sus padres.

Nahiara Kimey Gordillo, adolescente desaparecida. Foto: Instagram/kimyyymu

Este lunes a la madrugada, una adolescente de 15 años identificada como Nahiara Kimey Gordillo desapareció de su casa de Mar del Plata y, antes de irse, dejó una carta que llamó poderosamente la atención.

“ “Lo único que hago es traer problemas y preocupaciones. Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero. Los amo demasiado pero no puedo más así. Por favor no me busquen”, escribió la joven.

La carta que dejó la adolescente desaparecida. Foto: gentileza Canal 8.

Desde ese momento su familia no supo más nada de ella y todo es una incógnita. En las últimas horas, la joven habría publicado una historia en sus redes sociales y le habría enviado un audio de reproducción única a un allegado que aumentaron la incertidumbre.

Crece el misterio alrededor de la desaparición

El mismo lunes que desapareció, la joven compartió una publicación en sus redes con el siguiente texto: “Estoy bien, estoy en un lugar seguro con comida y todo. No quiero que me busquen más, por favor se los pido, me siento mejor así”. Aunque su familia desconfía.

La historia de la adolescente desaparecida. Foto: Instagram.

“La historia se publicó desde su cuenta, sí. Pero no sabemos si es ella la que escribió porque no escuchamos su voz”, expresó Damián, el padre de la joven, en diálogo con el diario 0223.

Por otro lado, el martes por la tarde se supo que la adolescente desaparecida de 15 años le habría mandado un audio de reproducción única a un allegado, aunque aún no hay pruebas ni indicios de nada.

Nahiara Kimey Gordillo, adolescente desaparecida. Foto: Instagram/kimyy._priv

Qué pasó con la adolescente de 15 años

Nahiara Kimey Gordillo comenzó a presentar conflictos hace un mes, cuando dejó la escuela porque tenía diferencias con sus compañeras. En ese momento, la familia tomó la decisión de que la joven de 15 años empiece a acompañar a su papá a trabajar, pero eso nunca sucedió.

Nahiara Kimey Gordillo, adolescente desaparecida. Foto: gentileza Ahora Mar del Plata

Además, trascendió que Nahiara había tenido una discusión con su hermano y a las horas se fue de su casa. “Hola hija. Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan así las podemos solucionar. No sirve de nada irse de la casa sin enfrentar los problemas”, escribieron los padres de la joven.

Para ayudar en la búsqueda y aportar datos sobre el paradero de la joven pueden llamar al 911 o al 2236247315. Antes de irse, Nahiara tenía puesto un camperón negro marca Nike y zapatillas blancas que cambian de color.