Triple crimen de Florencio Varela: el fuerte mensaje de la hermana de una de las víctimas tras los disparos contra su casa

Agostina, quien despidió a la adolescente de 15 años asesinada en las redes sociales, aseguró que dispararon contra su casa en el día de ayer. Las tres jóvenes recibieron esta mañana el último adiós.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

Luego del hallazgo de los cuerpos sin vida de Brenda Brenda del Castillo, de 20 años, de Morena Verdi, también de 20, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15, en una vivienda de Florencio Varela, la hermana de una de las víctimas se pronunció en sus redes sociales y dejó un mensaje directo para los supuestos agresores de las chicas.

Agostina, hermana de Lara, aseguró que su familia está viviendo un verdadero infierno luego de haberse enterado de la noticia y, además, remarcó: “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”. Este hecho es ahora investigado por la Justicia y la joven ya se puso a disposición para colaborar con la causa.

El post de la hermana de Lara, la joven asesinada en Florencio Varela Foto: Captura

Su posteo, gira en torno a la primera hipótesis de los investigadores, sobre una posible venganza narco de una banda peruana luego de que, supuestamente, una de las jóvenes se habría quedado con dinero y drogas.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís acusar que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, Escribió Agustina. “Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”, cerró.

Tres jóvenes desaparecidas en La Matanza. Foto: Redes sociales

“Esto le pasa al que me roba droga”: el triple crimen de Florencio Varela fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este jueves que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.