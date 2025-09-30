Triple crimen en Florencio Varela: encontraron el auto de Lázaro Sotacuro, uno de los siete detenidos

La Policía halló en Quilmes un Volkswagen Fox blanco que habría sido utilizado como apoyo logístico. El vehículo pertenece a Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los detenidos.

El quinto detenido por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

En el marco de la investigación policial para determinar los culpables sobre el triple crimen narco de las amigas Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), agentes de seguridad hallaron el vehículo que habría sido utilizado como apoyo en la logística de los asesinatos.

Se trata de un Volkswagen Fox blanco, propiedad de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen.

Traslado a la Argentina de Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospecho de femicidios de Florencio Varela. Foto: NA

El rodado fue encontrado el lunes por la noche en la localidad bonaerense de Quilmes.

¿Cómo encontraron el auto de Sotacuro?

Los investigadores dieron con este rodado a raíz de que un informante de la causa dio indicaciones de la ubicación donde había sido abandonado este vehículo.

El auto habría sido utilizado como apoyo logístico en el triple crimen y en él se observa la presencia de Florencia Ibáñez, la última detenida por el caso criminalístico.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

El Volkswagen Fox blanco ya fue trasladado a una DDI de la Policía Bonaerense y en las próximas horas será peritado a fin de poder encontrar rastros que esclarezcan mejor el triple crimen y puedan dar con los autores materiales e intelectuales de los mismos.

¿Quién es Florencia Ibáñez, la última detenida por el triple femicidio?

Florencia Ibáñez, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro -el ciudadano boliviano acusado de conducir la camioneta blanca utilizada para trasladar a las tres víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela- fue detenida este lunes.

La aprehensión se produjo cuando efectivos de la DDI La Matanza y la Policía de la Ciudad se presentaron en el canal A24, donde Ibáñez se encontraba dando una entrevista junto a su abogado, Guillermo Endi. El letrado sostuvo ante la prensa que su defendida es “inocente” y denunció que ha sido víctima de amenazas.

Horas antes, la joven había intentado desligarse de las acusaciones que la ubican en la camioneta blanca presuntamente utilizada como apoyo por los responsables del crimen de las tres jóvenes.

Florencia, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro. Foto: NA

“El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela, y fuimos juntos”, relató Ibáñez en una entrevista con el canal TN.

Según su versión, ella, su tío y un amigo en común se detuvieron en un kiosco a unas cinco cuadras de la vivienda donde luego se hallaron los cuerpos de las víctimas, con la intención de “hacer tiempo”.

En ese momento -contó- Sotacuro les advirtió que la persona que debía pasar a buscar demoraría unas tres horas en llegar. “Ahí le pedí que nos llevara. Nos dejó a las 12:48 en Bajo Flores junto a mi acompañante, y después se fue”, detalló.

La investigación continúa mientras la Justicia intenta determinar el grado de participación de Ibáñez y su vínculo con los hechos ocurridos.