Video: así fueron las primeras horas de Pablo Laurta en la cárcel de Gualeguaychú tras dictarse su prisión preventiva

El acusado de los asesinatos de Luna Giardina, Mariel Zamudio y el remisero Martín Palacio fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Según trascendió, permanecerá detenido mientras se preparan su traslado y la indagatoria en Córdoba.

Pablo Laurta en su celda. Foto: NA / Infobae.

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, y del asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado este viernes a una cárcel de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Desde allí, se prevé que viaje a Córdoba para enfrentar la indagatoria por los homicidios de la madre y la abuela de su hijo.

El traslado se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre fuerzas policiales y judiciales de ambas provincias, y se mantuvo en secreto hasta último momento. A su llegada, Laurta se encontró con la prensa y, siguiendo un patrón de declaraciones anteriores, minimizó los crímenes: “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo brevemente frente a las cámaras.

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú por estar acusado de asesinar a la madre y a la abuela del niño en Córdoba. Foto: NA

Infobae tuvo acceso a un video que muestra la celda donde Laurta quedó alojado y los primeros minutos del acusado en prisión. En las imágenes, que duran apenas unos segundos, se lo observa recostado en la cama, mirando al techo, un gesto que refleja su aparente calma frente a la gravedad de los hechos que se le imputan.

Pablo Laurta en su celda. Video: Infobae.

La justicia entrerriana le dictó recientemente 120 días de prisión preventiva por el homicidio de Martín Palacio. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías Gabriela Seró, tras aceptar el pedido de la fiscal Daniela Montangie. Según fuentes judiciales, Laurta ya había sido presentado en los tribunales de Concordia, donde se negó a declarar ante la fiscal.

Antes de la audiencia, el imputado fue sometido a exámenes médicos y psicológicos, conforme a la normativa que regula los casos de delitos con penas superiores a 10 años. Estas evaluaciones permitirán determinar si Laurta presenta alguna deficiencia mental, conciencia disminuida o error de hecho, según lo establece el artículo 34 del Código Penal argentino.

Pablo Laurta en su celda. Foto: Infobae.

Se espera que en las próximas horas Laurta sea trasladado a Córdoba, donde enfrentará la indagatoria por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. La causa continúa bajo un estricto seguimiento judicial, mientras el acusado permanece detenido en Entre Ríos, en un proceso que conmocionó al país por la violencia de los hechos y la complejidad del caso.