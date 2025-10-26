Tragedia en Misiones: quiénes eran los cuatro estudiantes que murieron en el choque en la Ruta Nacional 14

La Policía de Misiones detalló los nombres y las edades de cada uno: Ángelo Tadeo Alpuy (19); Enzo León (19); Jonás Luis Dávalos (20) y Elián Natanael Álvez (25). Los detalles dentro de la nota.

Tadeo Alpuy (19), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Elian Alves (25). Foto: Infobae.

Un choque entre un colectivo y un auto dejó este domingo un saldo de nueve muertos y 29 heridos en el arroyo Yazá, provincia de Misiones. Entre las víctimas fatales, se encontraron cuatro estudiantes de distintas localidades que volvían a sus casas tras votar o visitar familiares.

La Policía de Misiones precisó los nombres y las edades de cada uno: Ángelo Tadeo Alpuy (19); Enzo León (19); Jonás Luis Dávalos (20) y Elián Natanael Álvez (25).

Trágico accidente en arroyo Yazá, Misiones.

Ángelo Tadeo Alpuy era oriundo de Eldorado y formaba parte de la Escuela de Danzas Juana Azurduy: “Tadeo fue más que un alumno destacado; fue un compañero, un amigo y una parte integral de nuestra comunidad”.

La institución recordó que Alpuy se graduó como Maestro Infantil de Danzas Folklóricas y que participó del festival de Cosquín junto a sus amigos.

León también nació en Eldorado y había egresado el año pasado de la EPET N°15 de Puerto Piray. Actualmente, cursaba Ingeniería en Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNaM.

“Hoy nos toca despedir a un compañero cuya presencia dejó una huella entre nosotros. Su partida genera una gran tristeza en todos los que compartimos con él momentos de estudio, amistad y convivencia dentro de la institución“, publicó el centro de estudiantes.

Choque trágico en arroyo Yazá, Misiones. Foto: TV12- Misiones

Dávalos, por su parte, también había nacido en Eldorado y, al igual que Alpuy, su fallecimiento fue comunicado oficialmente por el intendente Rodrigo Durán, quien expresó su pesar en nombre de toda la comunidad.

Por último, Álvez era oriundo de El Alcázar. Según fuentes cercanas, había viajado para emitir su voto, mientras su esposa había partido un día antes hacia Montecarlo. Ambos vivían en Oberá, donde estudiaban y trabajaban.

Las personas heridas del accidente en arroyo Yazá

Entre los 29 heridos, cuyas edades van desde los 5 hasta los 67 años, al menos cuatro debieron ser derivados al Hospital Madariaga de Posadas por la gravedad de sus lesiones.

La Policía de Misiones, junto con peritos de Criminalística, Seguridad Vial, personal de Salud Pública y otros organismos provinciales, trabajó en la zona del siniestro.