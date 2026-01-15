Laguna de Junín, Buenos Aires. Foto: Turismo Junín.

Enero es el momento ideal para una escapada de verano en la provincia de Buenos Aires. Sin viajar largas distancias ni llegar hasta la Costa Atlántica, las lagunas bonaerenses se presentan como una excelente alternativa para descansar, refrescarse y disfrutar de la naturaleza.

Estos destinos combinan: actividades acuáticas, paisajes abiertos, propuestas gastronómicas y opciones para pasar el día o el fin de semana.

Atardecer en la laguna de Chascomús. Foto: Wikipedia.

Desde lagunas cercanas al AMBA y de fácil acceso hasta otras más tranquilas y menos concurridas, la provincia ofrece múltiples opciones para todos los gustos.

En esta guía, repasamos algunas de las mejores lagunas de Buenos Aires para visitar en verano, con información clave para organizar la escapada magnífica.

Tres lagunas ideales para visitar en la provincia de Buenos Aires

Laguna de Chascomús

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Está situada dentro del sistema de lagunas encadenadas del río Salado, es una de las más grandes y visitadas de la provincia de Buenos Aires. Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y su desarrollada infraestructura turística la convierten en una opción ideal para una escapada de un día o un fin de semana.

Entre las actividades más elegidas, se destacan la pesca deportiva (especialmente de pejerrey), caminatas, los paseos por la costanera y recorridos en bicicleta. Además, es un lugar perfecto para el avistaje de aves y la fotografía de paisajes, con amaneceres y atardeceres que atraen a visitantes durante todo el año.

¿Cómo llegar a la laguna de Chascomús desde Buenos Aires?

La Laguna de Chascomús se encuentra a unos 120 kilómetros de Buenos Aires, con acceso rápido por la Autovía 2. También, cuenta con servicios de tren y micros de larga distancia.

Laguna de Junín

Laguna de Gómez, Junín. Foto: Turismo Junín.

A pocos minutos del centro de Junín, el Parque Natural Laguna de Gómez es uno de los destinos más elegidos para disfrutar del verano en el noroeste bonaerense. El predio cuenta con más de 120 hectáreas de espacios verdes y arbolados, y un amplio espejo de agua considerado uno de los más importantes del partido.

La laguna ofrece una variada agenda de actividades recreativas y deportivas, como rural bike, parapente, cabalgatas y deportes náuticos, entre ellos kayak, kitesurf y moto de agua. También, dispone de amplios sectores ideales para descansar, hacer un asado, tomar mate o pasar el día al aire libre en contacto con la naturaleza.

¿Cómo llegar a la laguna de Junín desde Buenos Aires?

La laguna de Junín se encuentra a unos 260 kilómetros de Buenos Aires, con acceso directo por la Ruta Nacional 7.

Laguna de Lobos

Laguna de Lobos, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Está ubicada en el partido de Lobos, es uno de los principales atractivos naturales de la región y una opción muy elegida para escapadas de fin de semana. Se pueden hacer actividades como pesca deportiva, paseos en kayak, deportes náuticos y distintas propuestas recreativas al aire libre.

Uno de sus grandes diferenciales es la oferta gastronómica, con parrillas y restaurantes tradicionales que ofrecen asado, pescado y platos criollos. Además, la laguna cuenta con costanera, espacios verdes y áreas habilitadas para picnic, ideales para caminar, descansar o disfrutar de un día en familia o con amigos.

¿Cómo llegar a la laguna de Lobos desde Buenos Aires?

Hay que ingresar por la Ruta Nacional 205. El trayecto desde CABA dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos en auto.