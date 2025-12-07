Vacaciones de verano 2026: tres opciones turísticas y económicas a las que se puede llegar en tren

Se acercan las vacaciones y muchas familias empiezan a planificar escapadas con los más chicos. Cuáles son las tres ciudades que combinan actividades y buena gastronomía.

Bragado, pueblo. Foto: Wikipedia.

Se acercan las vacaciones de verano y, para quienes buscan cuidar el bolsillo mientras recorren distintas ciudades, una buena alternativa es cargar la mochila y subirse a un tren con un recorrido de 200 kilómetros o más.

Estas escapaditas no solo ayudan a despejar y desconectar con la rutina de la ciudad, sino que también ayudan a conectar con la naturaleza, la gastronomía distintiva de cada lugar y, a la vez, con atractivos culturales locales.

En Retiro y Once, las pizarras de servicios de trenes de larga distancia muestran varias opciones que se alcanzan por ferrocarril y que mantienen esas características, ubicadas a poca distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Tres ciudades para visitar en vacaciones de verano

Rosario

Si lo que se busca, principalmente, es cambiar de escenario urbano, pero no así de la comodidad de tener todo al alcance de la mano, una posibilidad es sacar boleto para viajar a Rosario Norte y Sur, donde se llega en 6 horas y media.

Hay servicios diarios de trenes de larga distancia a un precio que ronda entre los $11.700 y los $16.800, todo está detallado en la web.

Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

Los principales atractivos son el Monumento a la Bandera, el Parque Independencia, el puente Rosario-Victoria, el Museo del Deporte Santafesino, el teatro El Círculo o la costanera, además de ofrecer hotelería y gastronomía variada para todos los gustos.

Además, en Rosario también se pueden planear salidas para hacer miniturismo en balnearios y recorrer pueblos satélites que conservan tradiciones.

Junín

De Retiro podría elegirse otra opción más cercana, que es Junín, a 260 km al noroeste, con un viaje de seis horas, y un desembolso que ronda entre los $10.800 y los $14.400.

Se trata de un sitio ideal para realizar deportes acuáticos, recorrer la naturaleza mediante la Laguna de Gómez, o recorrer el centro de la ciudad que tiene sus rasgos antiguos.

Laguna de Gómez, Junín. Foto: Instagram @luisariasph

La laguna invita a practicar deportes acuáticos como jet ski, kayak, paseos en velero o en motos de agua, windsurf o kitesurf.

Además, en la ciudad no hay que perderse el centro histórico, que creció alrededor del Fuerte Federación. El punto central es la plaza 25 de Mayo, y en las cercanías sobresalen varios edificios como la iglesia San Ignacio de Loyola, el Banco Nación, el Palacio Municipal o el Club Social.

También está la Escuela N°1, donde Eva Perón estudió entre 1930 y 1934, y varios espacios culturales para descubrir, como el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa, el Museo de Arte Contemporáneo Argentino Héctor J. Cartier y el Museo y Archivo Histórico, entre otros.

Laguna de Gómez, Junín. Foto: Instagram @luisariasph

Por último, es posible complementar el paseo con un recorrido por los pueblitos rurales de los alrededores, como Agustín Roca, Fortín Tiburcio o Morse, entre otros. En Agustín Roca, por ejemplo, se pueden probar excelentes fiambres y seguir las huellas de Atahualpa Yupanqui en la zona.

Bragado

En Once, el ferrocarril Sarmiento ofrece un servicio a Bragado con pasajes desde $9.000. Es una ciudad bonaerense de unos 40 mil habitantes, ubicada a 218 km al noroeste de Buenos Aires, y el viaje en tren toma aproximadamente la mitad del tiempo que el recorrido hasta Rosario.

Es ideal para conocer sus construcciones que conservan las características históricas, recorrer el Parque Lacunario General San Martín o realizar un paseo al aire libre para contemplar las estaciones ferroviarias históricas.

Bragado, pueblo. Foto: bragado.gov.ar

El Parque Laguna está a 2 km del centro y posee una hermosa y frondosa vegetación, un marco natural que rodea a la Laguna de Bragado y tiene un gran espejo de agua. Allí pueden realizarse caminatas, paseos en bicicleta, safaris fotográficos, avistaje de aves, cabalgatas, senderismo, cicloturismo.

El camping municipal está provisto de espacios seguros para acampar, quinchos con luz eléctrica, tomacorrientes, fogones con parrillas, mesas y piletas, canchas de fútbol, de vóley y de tejo, restaurante y parrilla. Además, cuenta con costanera para realizar caminatas, disfrutar de los atardeceres, tomar mate, sacar fotos, andar en bicicleta.

Bragado, Buenos Aires. Foto: Municipalidad de Bragado.

También hay atractivos deportivos, como la doble Bragado de Ciclismo (último fin de semana de enero), competencia ciclística de ruta que se realiza desde 1922. Es considerada la más importante de la Argentina. Todo ciclista en la Argentina tiene como objetivo en su vida deportiva correr, al menos una vez, la Doble Bragado.

Los mejores equipos y ciclistas del país, recorren durante una semana más de 1000 km a lo largo de 15 municipios de la provincia de Buenos Aires.