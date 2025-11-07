Investigan la muerte de una joven de 18 años tras caer del balcón en San Telmo: detuvieron a su novio por femicidio

La víctima había llegado a la Argentina a comienzos de este año desde Bolivia para estudiar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires.

Investigan el femicidio de Matilda López Sanzetenea. Foto: Facebook

La Justicia investiga el femicidio de una joven estudiante en el barrio de San Telmo, caso por el que detuvieron a su novio. La víctima fue identificada como Matilda López Sanzetenea, de 18 años y nacionalidad boliviana, quien cayó desde un segundo piso en la residencia.

Personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad fue desplazado el sábado 1° de noviembre por la noche hasta la calle Defensa al 300 tras la alerta por una joven que se encontraba tirada en la vía pública tras caer de un balcón.

Al lugar también acudió una ambulancia del SAME, que trasladó a la estudiante aún con vida al hospital Argerich, donde el lunes por la madrugada murió por diversos politraumatismos de cráneo.

Investigan el femicidio de Matilda López Sanzetenea. Foto: Facebook

Por su parte, en el lugar se hallaba un joven, también de 18 años e identificado como Nahuel Castillo C., quien sería el novio de la víctima. El muchacho fue inspeccionado en el lugar y se pudo constatar que presentaba “signos de lesión en la espalda, similares a arañazos”.

Ante ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, a cargo de Manuel de Campos, ordenó su detención y la colocación de una faja de clausura en el departamento para llevar a cabo las pericias correspondientes.

Matilda había llegado a la Argentina a comienzos de este año desde Bolivia para estudiar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El padre de la víctima apuntó contra el novio de su hija

Pablo López, papá de la joven, denunció señales sobre la violencia que sufría su hija: “La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular para saber si se hablaba con otros chicos. Cuando peleaban, él cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían. No la dejaba hablar con las amigas... Absolutas alarmas por todos lados”, apuntó.

Investigan el femicidio de Matilda López Sanzetenea. Foto: Facebook

En diálogo con Clarín, el hombre señaló que “el chico es argentino de nacimiento, pero Matilda lo conoció en Bolivia. Él vivía en Tarija, otra ciudad boliviana, y se cruzaron en un evento estudiantil hace aproximadamente un año, después volvieron a encontrarse en la Argentina”.

Y cerró: “El pibe era un tóxico tremendo, y yo le desaconsejé a mi hija esa relación. Lo hablamos varias veces... El pibe era muy jodido, muy tóxico. Es muy difícil que hoy los chicos te hagan caso”.