“¿Te parece divertido robar?”: la Embajada de Estados Unidos lanzó una dura advertencia tras la detención de los argentinos en Miami

El mensaje de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires llegó tras la detención de los mendocinos, Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua.

Argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami. Foto: NA

Luego de la detención de Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua en Miami, acusados de robar ropa de varios locales del Dolphin Mall, la Embajada de Estados Unidos en Argentina alertó sobre las consecuencias penales y migratorias de robar en su territorio.

En un mensaje publicado en su red social X, la representación diplomática norteamericana expresó que “Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”, acompañando el posteo con una imagen de personas tras las rejas y el siguiente texto: “¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami? Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”.

Posteo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Foto: X.

El caso, que involucra un robo de mercadería valuada en 4.200 dólares, configura un delito grave (felony) bajo la legislación del estado de Florida. Ahora, los cinco argentinos permanecen detenidos y, una vez cumplida la pena, serán deportados. Tres de ellos tienen antecedentes penales en el país.

El mensaje de la Embajada generó repercusión en redes y recibieron comentarios que en su mayoría respaldan la medida y expresan indignación por el episodio. “No nos representan”, “Quítenles la visa para siempre”, “Vergüenza ajena” son algunos de los comentarios que más se repitieron.

Quiénes son los argentinos detenidos en Miami

Los señalados iniciaron el raid delictivo en el oeste de Miami, con el hurto de valijas en un local y luego continuaron por diversas tiendas en donde robaron prendas que acomodaron en las mismas maletas hasta llenarlas.

Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijo una fianza de US$4.000 por cada uno para recuperar la libertad.

Argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami. Foto: NA

Tras haberse hecho de más de US$2.000 en mercadería, los mecheros fueron descubiertos ya que la policía de Sweetwater recibió una gran cantidad de denuncias por los robos en el outlet y revisaron las cámaras de seguridad que, finalmente, revelaron las imágenes de los mendocinos.

Los hombres se conocen desde hace más de una década y casi todos cuentan con alguna empresa en su haber, desde una peluquería, un holding de marketing, dos panaderías, hasta un motoquero.