Cómo vive hoy la joven que denunció por abuso sexual a exjugadores de Vélez y los detalles de la causa judicial

Desde el entorno de la joven, explicaron que las secuelas no se limitan al ámbito judicial, sino que también afectan su vida personal, social y laboral.

Cuatro jugadores de Vélez fueron denunciados por abuso sexual. Fotos: Instagram.

La joven que denunció por abuso sexual a exjugadores de Vélez Sarsfield atraviesa actualmente un cuadro de extrema vulnerabilidad, según relataron personas de su entorno y fuentes judiciales. A más de un año de haber hecho pública la denuncia, su vida cotidiana se encuentra marcada por el miedo, el aislamiento y las consecuencias psicológicas del proceso judicial en curso.

De acuerdo con su testimonio, la denunciante vive bajo un fuerte estado de angustia y con temor permanente, lo que impactó de manera directa en su salud mental y en su rutina diaria. La causa judicial continúa su curso, pero el avance de los tiempos procesales y la exposición pública del caso profundizaron el desgaste emocional que enfrenta desde que decidió denunciar.

Desde el entorno de la joven, explicaron que las secuelas no se limitan al ámbito judicial, sino que también afectan su vida personal, social y laboral. La denunciante debió modificar hábitos, reducir su círculo de vínculos y reforzar medidas de cuidado ante situaciones que percibe como amenazas constantes.

José Florentín. Foto: NA

En el plano judicial, la causa sigue bajo investigación y con instancias aún pendientes de resolución. Mientras tanto, la joven continúa recibiendo acompañamiento psicológico y legal, en un contexto en el que la prolongación del proceso genera incertidumbre y tensión permanente.

El caso volvió a poner en foco el impacto que tienen las denuncias por delitos sexuales en las víctimas, especialmente cuando involucran figuras públicas o deportistas de alto perfil. Distintos especialistas consultados remarcan que los procesos judiciales extensos suelen agravar los cuadros de estrés, ansiedad y revictimización.

En ese escenario, la situación actual de la denunciante refleja las consecuencias que pueden persistir más allá de la denuncia inicial, mientras la Justicia avanza con la investigación y define los próximos pasos en la causa.