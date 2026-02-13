Se conoció la carta que dejó el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos:

El soldado Rodrigo Gómez que se suicidó en la Quinta de Olivos. Foto: X/@abrilcba_

A casi dos meses de la muerte de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años cumplía funciones en la Quinta de Olivos y se suicidó tras ser extorsionado por una banda criminal, se conoció una carta de despedida que dejó antes de tomar la decisión. En la nota, se refirió a su labor en el Ejército Argentino y pidió disculpas a sus familiares.

“Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos”, escribió el joven de 21 años en un fragmento de la carta. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 16 de diciembre y al momento de su muerte, el soldado se encontraba realizando tareas de custodia sobre las áreas presidenciales.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 16 de diciembre. Foto: Captura de pantalla LN+

En otro pasaje de la carta, sumó un agradecimiento a la fuerza a la que pertenecía y pidió disculpas por la decisión que estaba a punto de tomar. “Gracias a todos los del Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas. Gracias a todos. Lo lamento mucho”, indicó.

Según pudo reconstruir la Justicia, el joven soldado de 21 años había sido víctima de una extorsión por parte de una banda que operaba a través de una aplicación de citas. Lo acusaban de “degenerado” por haber entablado una relación con una supuesta menor de 17 años y bajo esa amenaza, lo obligaron a realizar transferencias de dinero.

“Si no dije nada, es porque no quería darles problemas a nadie más, ni a mi familia ni al ejército. No es una muerte honorable, sino más bien patética. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas”, lamentó el joven en su carta de despedida, de acuerdo con lo leído por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

El Gobierno y la Justicia activó una investigación. Foto: Captura de pantalla LN+

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: los detalles de la investigación

En los últimos días, el Gobierno nacional y la Justicia Federal presentaron públicamente los resultados de una investigación sobre una organización dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses y que tuvo entre sus víctimas al soldado Gómez.

La extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación Evermatch bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo, la aparición de una supuesta madre alterada y un audio donde se intimó a Gómez acusándolo “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años. Además, se incluyó un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la denuncia y el perfeccionamiento de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.

Quinta de olivos, NA

Los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores. Los estafadores le enviaron al soldado fotografías genéricas sin mostrar rostros y mantuvieron un diálogo destinado a generar confianza. Una vez logrado ese objetivo, se activó la maniobra extorsiva. Cabe resaltar que los familiares de Gómez autorizaron la difusión de los detalles de la investigación en curso.