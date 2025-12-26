Milei vigila la sesión en el Senado: estos son los dos pedidos que hizo desde la Quinta de Olivos

El presidente se encuentra expectante con la potencial aprobación del proyecto del Presupuesto 2026.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei continúa de cerca el tratamiento del Presupuesto 2026 desde la Quinta de Olivos, donde se encuentra mientras la Cámara de Senadores debate el proyecto que el Gobierno envió semanas atrás. En lugar de acudir personalmente al recinto, el mandatario monitorea las sesiones y los avances a través de una delegación de funcionarios que representa al Poder Ejecutivo ante la Cámara Alta, en un esquema que combina seguimiento remoto e indicaciones puntuales a los legisladores propios.

Funcionarios cercanos a Milei explicaron que la estrategia de supervisión desde Olivos responde a la decisión del Presidente de mantenerse informado en tiempo real y coordinar las gestiones con los jefes de bancada de La Libertad Avanza, partido que integra la primera minoría en el Senado. La intención oficial es asegurar que el texto -que ya obtuvo dictamen en comisión- pueda avanzar sin modificaciones sustanciales y, de ser posible, lograr su aprobación en la sesión prevista.

La delegación que el Ejecutivo envió al Senado incluye representantes de distintas áreas del Gobierno con atribuciones para responder consultas técnicas sobre el Presupuesto, facilitar el diálogo con las comisiones y acompañar a los senadores del oficialismo en la discusión parlamentaria.

Los dos pedidos de Milei en plena sesión del Presupuesto 2026 en el Senado

La intención de Javier Milei fue evitar cualquier modificación al texto aprobado por Diputados con el objetivo de impedir que el proyecto vuelva a la Cámara Baja. Además, quiere procurar que el debate no se dilate más de lo necesario, dado que desde Nación analizan que cualquier cambio obligaría a reabrir el trámite legislativo y alteraría el cronograma político para enero.

El mandatario había decidido permanecer en Olivos también para supervisar otros temas de la gestión que se encuentran en curso, lo cual le permite tener un panorama integral tanto de la agenda económica como de las prioridades políticas del Gobierno para el comienzo de 2026. Este esquema de seguimiento remoto del debate legislativo fue interpretado por analistas como una forma de descomprimir tensiones internas y reforzar la disciplina partidaria dentro de La Libertad Avanza, cuya cohesión es clave para el oficialismo en el Senado.

El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

La discusión en la Cámara Alta del Presupuesto 2026 se da en un contexto de negociación política intensa, con un Ejecutivo decidido a avanzar con sus lineamientos fiscales y varios sectores de la oposición atentos a posibles cambios o agregados. El rol de los representantes enviados por Milei y la coordinación con los legisladores de su espacio serán determinantes para el resultado final de la votación, que podría marcar un hito en la conformación de las cuentas públicas para el año próximo