Alerta por un “mataperros” en el Conurbano: encontraron un pitbull decapitado en un predio utilizado por los vecinos

El animal apareció con el pecho abierto y la cabeza separada del cuerpo en un terreno cercano a la Universidad Nacional de La Matanza. Un episodio similar tuvo lugar en noviembre pasado.

Encontraron un perro muerto decapitado en un predio de La Matanza. Foto: Google Maps

Las alarmas se encendieron en La Matanza por un hallazgo perturbador. Vecinos encontraron un pitbull decapitado en un predio público que suele ser concurrido por niñas, niños y sus familias.

Tras el escalofriante suceso, crece la preocupación por la presencia en la zona de un presunto “mataperros”, ya que un episodio similar tuvo lugar en noviembre pasado.

El animal apareció con el pecho abierto y la cabeza separada del cuerpo en un terreno cercano a la Universidad Nacional de La Matanza.

Universidad Nacional de La Matanza, UNLAM.

Ante el hallazgo, el abogado Marcelo Chumbita, colaborador de varias ONG involucradas en la lucha por los derechos de los animales, realizó una demanda judicial.

Crece el temor por un “mataperros” en La Matanza

En diálogo con Primer Plano Online, Chumbita afirmó que su preocupación “es que esta gente primero arranca con animales y luego salen a matar personas”.

El 5 de noviembre pasado, se encontró a otro perro con lesiones muy parecidas, a cuatro cuadras del lugar donde apareció el pitbull. Esto da pensar a los vecinos que ambos ataques fueron llevados a cabo por la misma persona.

“Sabe lo que hace, porque está muy bien cortado y sin sangre”, dijo el profesional.