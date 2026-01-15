El niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: Facebook/Bettiana Delfina.

El nene de 8 años que terminó gravemente herido tras un accidente en “La Frontera” de Pinamar fue trasladado este jueves en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para someterse a una operación de urgencia.

La derivación de Bastian fue decidida por los médicos que lo atendieron en el Hospital Comunitario de Pinamar tras confirmar la gravedad de su estado.

Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

La aeronave partió desde el helipuerto de Pinamar y aterrizó en la Base Naval cerca de las a las 18, donde se activó el código rojo para interrumpir el tránsito y garantizar un traslado terrestre rápido y seguro.

Se espera que los médicos del Hospital Materno Infantil lo intervendrán quirúrgicamente con el objetivo de cerrar las compresas colocadas y suturar la herida.

Qué le pasó a Bastian en Pinamar

El choque ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de “La Frontera”, en Pinamar, cuando el UTV en la que viajaba el nene chocó de frente con una camioneta 4x4.

El impacto fue tan fuerte que el chico sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y traumatismo de cráneo.

Los médicos debieron reanimarlo en el lugar antes de trasladarlo de urgencia al hospital local.

Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

Habló el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastian Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.