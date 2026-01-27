Desvalijaron a una familia en Mar del Plata. Foto: gentileza 0223.

Las vacaciones de una familia, oriunda de Arrecifes, se vieron arruinadas tras haber sido desvalijados en Mar del Plata. “Nos dejaron con lo puesto”, dijo una de las víctimas que relató el robo que sufrieron.

Los integrantes llegaron el lunes pasado a una casa que alquilaron en la reserva natural Bosque Peralta Ramos, un lugar que suelen elegir para vacacionar durante el verano. Sin embargo, el jueves apareció la primera señal de alerta.

Ocurrió que un camión cortó los cables y dejó a todo el barrio sin luz, por lo que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar. Pese a lo que sucedió, la familia decidió irse igual a la playa, sin saber lo que podía pasar después.

Desvalijaron a una familia en Mar del Plata. Foto: gentileza 0223.

En ese contexto, delincuentes aprovecharon que no había nadie en la zona y rompieron la reja de una de las casas, ubicada en Las Margaritas al 3300. Se llevaron todo: cerca de 4.500.000 pesos en efectivo, bolsos y copias de las llaves de sus dos camionetas, una Hilux y una Toyota RAV4.

Al regresar al lugar, los propietarios encontraron la vivienda completamente revuelta y constataron que les habían robado todas sus pertenencias. En medio de la desesperación, intentaron comunicarse con la policía, pero no pudieron hacerlo debido a un corte de luz en la zona.

“Nos dejaron con lo puesto”, relató uno de los damnificados en diálogo con La Capital. Al momento de realizar la denuncia, personal policial les recomendó esconder los vehículos, ya que los delincuentes se habían llevado las llaves.

Otro robo a una influencer en Mar del Plata: “No me dejaron ni una tanga”

La influencer Mia Martínez fue víctima de un violento robo en Mar del Plata, donde delincuentes se llevaron todas sus pertenencias personales y herramientas de trabajo: “Ni una tanga me dejaron”. Según trascendió, la influencer estaba alojada en la zona del Faro, en el sur de Mar del Plata, y la vivienda fue asaltada durante la madrugada.

Los ladrones, según indicaron fuentes policiales, conocían perfectamente la propiedad, porque entraron y robaron sin poder identificarlos, pese a que la casa tiene cámaras de seguridad.

“Se llevaron absolutamente todo. No me dejaron ni una remera”, expresó con desesperación. Según detalló, los ladrones sustrajeron cámaras, micrófonos, computadoras, un dron y otros elementos fundamentales para su actividad profesional.

Robo a una influencer en Mar del Plata. Video: Instagram.

Pero el golpe no fue solo económico. Martínez remarcó que también se quedó sin ropa ni objetos personales: “Toda nuestra ropa. Toda. Toda. Ni un boxer, ni una zapatilla quedó. No me quedó ni un buzo, ni una campera, ni un solo maquillaje, ni un collar”.

Más allá de las pérdidas materiales, la influencer hizo hincapié en el impacto emocional que le dejó el hecho. “La sensación de miedo y violación. Nadie te devuelve la calma. Y no se paga con nada”, escribió, visiblemente afectada.

En otro mensaje, confesó estar atravesando un momento de extrema vulnerabilidad: “Hoy tengo el corazón en la mano y me agarraron muy muy vulnerable”, acompañando el texto con emojis de tristeza y dolor.

En medio del shock, también apeló a la contención emocional y hasta a creencias espirituales: “Cuídense mucho y si alguno/a sabe de una brujita o limpiezas, necesito todo”, pidió a su comunidad.