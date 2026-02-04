Cuánto salen los productos más básicos en Brasil. Foto: Freepik

Vacacionar en Brasil se convirtió en una de las opciones más elegidas por los argentinos, no solo por sus playas y destinos turísticos, sino también por el impacto que tiene el tipo de cambio en los gastos cotidianos. En ese contexto, los supermercados brasileños se transformaron en uno de los puntos clave para medir cuánto rinde realmente el dinero fuera del país y si en verdad es más barato organizar unas vacaciones en Brasil.

En las principales ciudades de Brasil, las grandes cadenas de supermercados ofrecen una amplia variedad de productos, desde lo más básico y esencial hasta marcas reconocidas. Para muchos argentinos, recorrer un supermercado allí es como una excursión: el contraste de precios con respecto a la Argentina suele llamar la atención, sobre todo en rubros como alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal.

Ante este escenario, la pregunta siempre es la misma: ¿qué tan barato es realmente el supermercado en Brasil para los argentinos? A continuación, los influencers de Instagram @vidasenviaje repasaron los precios de los productos más importantes que permiten dimensionar cuánto rinde el changuito brasileño.

Los precios de los productos más esenciales en Brasil

Agua mineral 5 litros: R6,49 = $1.725

Fideos spaghetti: R1,74 = $47

Salsa pomodoro: R11,99 = $3.186

Galletitas Oreo x3 unidades: R6,49 = $1.725

Aceite de girasol por 900 ml: R8,99 = $2.390

Acaí 1 litro: R15 = $3.986

Pan lactal 400 gramos: R4,29 = $1.140

Dulce de leche La Serenísima: R19,99 = $5.312

Lomito de atún en lata: R5,59 = $1.486

Costeleta de cerdo 1 kilo: R20 = $5.315

Maple 30 huevos: R11,99 = $3.186

Arroz blanco 1 kilo: R3,49 = $928

1 kilo de papa: R4,99 = $1.366

1 kilo de cebolla: R6 = $1.638

1 kilo de tomate perita: R5 = $1.366

1 kilo de palta: R11,99 = $3.278

1 kilo de banana: R10 = $2.730

Rucula 1 unidad: R4 = $1.000

Lechuga 1 kilo: R3,80 = $1.038

Berenjena 1 kilo: R5 = $1.366

Protector solar 200 ml: R84,99 = $23.207

Protector solar 500 gramos: R4,99 = $25.929

La diferencia de precios entre un país y otro tiene que ver, principalmente, con los impuestos, la escala de producción y la estructura de costos. Mientras algunos productos son más baratos, otros pueden mantener valores iguales o incluso ser más caros, especialmente los de marcas premium.