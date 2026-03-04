El hombre tenía 55 años y presentaba signos de violencia. Foto: Cuenta de Instagram @esp.david.aguirre

La comunidad educativa y a los vecinos del barrio porteño de Caballito atraviesan profunda consternación. En las últimas horas, fue hallado el cuerpo sin vida de un profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) identificado como David Walter Aguirre, de 55 años, en el interior de su departamento. Por sus características, la Policía investiga el hecho como un homicidio.

El hallazgo se produjo tras una serie de alertas que movilizaron a las fuerzas de seguridad hasta la vivienda de la víctima. Según trascendió, el docente fue encontrado en una escena que sugiere un acto violento: lo encontró su empleado de la víctima relató a la Policía que al llegar, lo halló en la habitación maniatado, con precintos y con un trapo en la boca.

La Agencia Noticias Argentinas reveló que si bien en el lugar había cierto desorden, la puerta de ingreso no mostraba rastros de haber sido forzada. Hasta el momento, los detalles sobre el móvil del crimen permanecen bajo un estricto hermetismo judicial y equipos de la Policía de la Ciudad y especialistas en criminalística trabajaron durante gran parte de la jornada de este miércoles 4 de marzo en el domicilio para recolectar pruebas, realizar pericias forenses y relevar cámaras de seguridad tanto del edificio como de las inmediaciones.

La noticia del fallecimiento golpeó fuertemente a la UBA, institución donde el profesor desarrollaba su labor académica. Colegas, alumnos y autoridades de la facultad donde prestaba servicios expresaron su profundo dolor y exigieron un pronto esclarecimiento del caso.

Quién era David Walter Aguirre, el profesor de la UBA encontrado muerto en su departamento de Caballito

Según las investigaciones preliminares, Aguirre residía solo y no tenía hijos, utilizando su domicilio particular también como base operativa para sus labores administrativas. En el ámbito académico, ocupaba el cargo de director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores (UFLO) desde 2018, rol que destacaba en su trayectoria profesional.

Su labor docente se extendía a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde dictaba la asignatura de Planeamiento a Largo Plazo. Además de sus clases regulares, se dedicaba a la enseñanza en contextos de encierro a través del programa UBA XXII, impartiendo la misma materia principalmente en la Unidad Penal N°2 de Devoto.

En su faceta corporativa, se desempeñaba desde 2024 como CEO de la firma de ciberseguridad Fenikso. Previamente, había ejercido responsabilidades en las áreas de Administración e Informática en la compañía Flamaquímica SRL.

La Justicia activó una investigación para esclarecer los hechos. Foto: Cuenta de Instagram @esp.david.aguirre

Su extensa experiencia educativa incluye haber sido profesor asociado en la Facultad de Administración de la UFLO, donde se especializó en las cátedras de simulación de empresas, organización y estrategias empresariales. Además, acumuló más de 13 años como docente adjunto interino en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), dictó Matemática Financiera y Comercialización Aplicada en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y brindó clases de Economía Política en el Colegio del Pilar.

Por último, cuenta con antecedentes como consultor educativo en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Durante 2011, participó activamente en el programa Conectar Igualdad, llevando a cabo relevamientos en distritos como Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy. En ese período, también se encargó de la capacitación docente para el desarrollo de diseños curriculares en las áreas de Economía y Administración, sumado a sus años de experiencia como consultor externo para diversas empresas entre 2008 y 2011.