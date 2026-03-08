Un joven de 23 años chocó y mató a dos policías en Neuquén:

Dos policías murieron en la entrada de Plaza Huincul, pueblo ubicado en la provincia de Neuquén, cuando el auto en el que viajaban fue embestido de frente por una camioneta que circulaba en sentido contrario y se cruzó de carril.

El hecho tuvo lugar este sábado en el kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22, zona conocida como sector de los Dinosaurios, ya que está cerca del Museo Carmen Funes.

Según el parte oficial, el conductor de la Toyota Hilux tiene 23 años, manejaba borracho y realizó una maniobra prohibida. El acusado fue detenido y quedó imputado por homicidio.

Chocó y mató a dos policías en Neuquén. Foto: Gentileza Cutral Co Al Instante

Cómo fue el choque donde murieron dos policías

Medios locales indicaron que el joven viajaba en sentido a la localidad de Zapala y realizó una maniobra temeraria al intentar sobrepasar a otro vehículo cruzando la doble línea amarilla que separa ambos carriles. En ese momento, chocó de frente con un Kia Sorrento, en la que viajaban el suboficial mayor retirado Atilio Contreras (60) y el oficial ayudante Julián Zuñiega (27). Ambos policías murieron por el impacto, mientras que un tercer hombre que viajaba con ellos sufrió lesiones.

Además, por el choque resultaron heridas tres mujeres que viajaban en la Hilux blanca. Dos están en estado crítico y una de ellas fue trasladada al hospital neuquino Castro Rendón, donde recibe atención médica de mayor complejidad.

Según indicó LM Neuquén, citando las palabras del fiscal Federico Cúneo, las autoridades le realizaron el control de alcoholemia al conductor de la camioneta: el resultado indica que el joven manejaba con 1,84 gramos de alcohol en sangre.

Además, Cúneo señaló que los peritos pudieron determinar que los ocupantes de la Hilux venían de un local bailable, mientras que en los videos de los domos municipales se podría ver a una de las acompañantes viajando “con medio cuerpo por la ventana”.

En diálogos con los medios, el funcionario resaltó que entre las pruebas, hay un video de una cámara privada que muestra el momento exacto del choque.

Es por ello que se pidieron dos meses de prisión preventiva para el hombre que manejaba ebrio y se sugirió alojarlo en la comisaría 14. En tanto, la defensa del conductor propuso que se le otorgue prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Por su parte, el juez interviniente decidió otorgar 14 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.