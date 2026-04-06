Eran padres de dos hijos y volvían de un casamiento:

Mariano Robles y Solana Albornoz. Foto: Facebook @Agos Budeguer

Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, fueron encontrados muertos dentro de su automóvil tras el fuerte temporal que azotó a Tucumán. Ambos cuerpos sin vida fueron hallados por la policía provincial en la zona del barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9.

Quiénes eran las personas muertas durante el temporal en Tucumán

Robles y Albornoz eran padres de dos hijos pequeños, entre ellos un bebé de nueve meses. Según se supo, ambos menores se encontraban al cuidado de su niñera al momento de la tragedia.

Según trascendidos, Robles trabajaba en la Casa de Gobierno de Tucumán, mientras que Albornoz se desempeñaba en la Caja Popular de Ahorros, organismo público de la provincia que se encarga de regular y administrar el juego.

Mariano Robles y Solana Albornoz. Foto: NA/redes sociales

La pareja regresaba de un casamiento en Tafí Viejo cuando, ante las inundaciones causadas por la tormenta, decidieron detener la marcha y esperar dentro de su Nissan Versa a que la lluvia pierda intensidad.

Sin embargo, la corriente comenzó a arrastrar el auto hasta un canal de riego, donde terminó volcado: ambos quedaron atrapados en su interior.

Según el testimonio difundido por una familiar, la cuidadora, Agostina Budeguer, envió un mensaje cerca de la medianoche para advertir que ninguno de los dos había regresado.

“Deberían haber vuelto a las 22. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, expresó Budeguer. Tras la alarma, la familia realizó la denuncia en la Comisaría de Lomas de Tafí del Valle.

Finalmente, la Policía informó que los cuerpos fueron encontrados sin vida dentro de su vehículo en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9.