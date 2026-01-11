Optimismo por la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela:

María Alejandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, y su hijo Víctor. Foto: @gg_alexand95764

Por primera vez en un año y medio, familiares de presos políticos detenidos en la cárcel Rodeo I, en las afueras de Caracas, pudieron ingresar este domingo para visitar a los reclusos.

La medida se da tras meses de fuertes restricciones y en un contexto de incertidumbre por las liberaciones anunciadas en Venezuela, que avanzan de forma lenta y sin información oficial detallada.

Desde la madrugada, decenas de personas se acercaron al penal a la espera de noticias sobre sus familiares. Entre los detenidos se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso generó atención internacional.

En los días previos, el gobierno venezolano permitió algunas excarcelaciones en centros de detención como El Helicoide y Yare, aunque sin publicar listas oficiales ni realizar avisos previos.

Según relatan los familiares, las notificaciones suelen producirse minutos antes de una liberación y los detenidos son trasladados y liberados en lugares alejados de los recintos penitenciarios.

Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, pidió mantener la esperanza y afirmó que todos los presos políticos deben ser liberados, al sostener que están detenidos por razones políticas.

Familiares de presos políticos en Venezuela. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Organizaciones de derechos humanos y activistas, como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, reclaman una liberación masiva y definitiva de todos los detenidos por motivos políticos.

Margareth Baduel, hermana de uno de los reclusos de Rodeo I, describió la dureza de las largas noches de espera fuera del penal y remarcó la importancia de que no se repitan situaciones de persecución y muertes en cárceles venezolanas, como ocurrió con su padre, el exministro Raúl Isaías Baduel.

La situación de los presos políticos en Venezuela

La ONG Foro Penal informó que desde el jueves verificó la liberación de 16 personas, aunque aún registra 804 presos políticos en el país.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática eleva a 22 el número de excarcelaciones confirmadas. Entre los liberados figuran dirigentes políticos y sociales detenidos en los últimos meses.

María Alejandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Pese a estos avances parciales, la falta de información oficial y transparencia mantiene la incertidumbre sobre el proceso. Familiares y organizaciones continúan reclamando claridad y el respeto a los derechos humanos.

La reapertura de las visitas en Rodeo I representa un alivio para muchas familias, que esperan que este gesto sea el inicio de una liberación definitiva y del levantamiento de las restricciones en las cárceles venezolanas.