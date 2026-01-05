Venezuela: Argentina pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo y apoyó a Estados Unidos en la ONU

Durante la reunión del Consejo de Seguridad, el diplomático Francisco Tropepi solicitó la inmediata liberación del ciudadano argentino, y que se garantice su pronto y seguro retorno al país. También, recordó la postura del Gobierno ante el régimen de Nicolás Maduro.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, reiteró este lunes el pedido ante las autoridades encargadas de la transición en Venezuela por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien está detenido hace más de un año en dicho país.

“La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó Tropepi, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

El diplomático sostuvo que “el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.

Francisco Tropepi, embajador argentino en la ONU. Foto: Reuters (Brendan McDermid)

Además, indicó que espera que la detención de Maduro permita “poner fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió al pueblo venezolano en la pobreza y que obligó a que ocho millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país”.

La postura de Argentina sobre la situación y el futuro de Venezuela

En cuanto a la postura del país, el embajador señaló que “desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina fue clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Denunciamos sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y contribuimos activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”.

Protestas de venezolanos en Buenos Aires. Foto: REUTERS

Y agregó de cara al futuro próximo: “El proceso que hoy se inicia requiere del compromiso firme y coordinado de todos aquellos países que acompañaron al pueblo venezolano en su larga lucha, para que Venezuela pueda dejar atrás más de dos décadas de crisis política, humanitaria y social”.

Por último, Tropepi consideró que ahora se encuentra ante un nuevo escenario que plantea un doble desafío: “Acompañar una transición democrática genuina y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región”.