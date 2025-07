Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Federico Sturzenegger le agradeció a Milei tras el fin de las facultades delegadas: “¡Tarea cumplida!"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se refirió así a las facultades delegadas que le había dado el Congreso al Gobierno.

Javier Milei y Federico Sturzenegger. Foto: Presidencia.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió al fin de las facultades delegadas que le había otorgado el Congreso al Gobierno, las cuales terminan este martes.

“Señor Presidente, podemos decir: ¡tarea cumplida! Gracias a todos los ministros, sus equipos, y a la Secretaría Legal y Técnica por llevar adelante este proyecto con atención puntillosa a nuestra Constitución", pronunció Sturzenegger.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Reuters.

“En el Ministerio de Desregulación no tengo palabras para agradecer. ¡Viva la libertad, carajo!“, escribió el funcionario, al tiempo que compartió un listado de las 101 modificaciones que realizó en este período.

¿En qué consistieron las facultades delegadas?

Este martes 8 de julio es el fin de las facultades delegadas que el Ejecutivo nacional obtuvo a través del pronunciamiento de la Ley Bases.

Estas atribuciones le permitieron al Gobierno firmar una serie de decretos en el transcurso de un año y abarcaron áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas.

Asimismo, le permitieron al oficialismo eliminar y transformar organismos, secretarías y ministerios.

Lo que queda claro es que el Congreso no busca renovarlas a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), por lo que este martes representa el fin de las mismas y el documento del Boletín Oficial del jueves resultará clave para entender los últimos cambios, dado que este miércoles 9 de julio -feriado por el Día de la Independencia- no presentará modificaciones algunas.

Está planeado para este miércoles, luego de los festejos por el nuevo aniversario de la patria, que el presidente Javier Milei reciba a Sturzenegger en la Casa Rosada a fin de agasajarlo por su labor durante este período.

Un detalle a tener en cuenta es que Sturzenegger aclaró en varias oportunidades que del total de las decisiones que tomó durante el desarrollo de su gestión, solo el 5% requería de las facultades delegadas que otorgó el Congreso para poder llevarlas a cabo.

Federico Sturzenegger.

Por ello, durante este año, el ministro concentró su atención en aquellas normativas que sí necesitaban de estas facultades a fin de darles prioridad antes de que venciera el plazo estipulado para este martes a las 23:59 h. establecido por la Ley Bases.

“Yo diría que no nos quedó nada por hacer, porque, justamente, lo que quisimos es asegurarnos de que cuando llegara el día en el que ya no contáramos con esta facilidad, no nos arrepintiéramos de no haber avanzado con algo”, hizo alusión un integrante del equipo de trabajo de Sturzenegger.