Tras las derrotas en Diputados, Federico Sturzenegger apuntó contra la oposición: “Votaron déficit, inflación y poner a millones de argentinos en la pobreza”

El ministro de Desregulación afirmó que “les importa nada” el país y “están luchando por su supervivencia”. También cuestionó a los gobernadores.

Federico Sturzenegger - Economía Argentina

Federico Sturzenegger apuntó contra la oposición tras las votaciones en Diputados y la acusó de “votar el déficit, volver a la inflación y poner a millones de argentinos en la pobreza”.

“Todo junto es un impacto fiscal de más de dos puntos y medio del PBI. Es votar el déficit, volver a la inflación y poner a millones de argentinos en la pobreza. Les importa nada poque están luchando por su supervivencia”, dijo el ministro de Desregulación en una nota en radio Mitre.

Federico Sturzenegger cuestionó a la oposición tras las votaciones en Diputados. Video: Gentileza Radio Mitre.

Además, afirmó que “no debe ocurrir en ningún pais del mundo, que un congreso legisle para hacerle daño a su país”.

“Los ingresos de los gobernadores subieron aproximadamente un 7% en términos reales, por encima de la inflacion. El Presidente la visión que tiene es que el Estado creció demasiado y hay que bajar el tamaño del Estado y con eso bajar los impuestos, como el Impuesto País, retenciones. Nos resulta un poco sorprendente que los gobernadores habiendo tenido un aumento tan grande en la recaudación estén buscando todavía más, como que están con otro chip”, cuestionó.

Votación en Diputados. Foto: NA

Los dichos del ministro se producen luego de que en Diputados se diera media sanción al financiamiento a las universidades y la emergencia pediátrica en relación al Hospital Garrahan. Además, se votaron en contra de diferentes proyectos vetados por Javier Milei.