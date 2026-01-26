Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Foto: Reuters.

Federico Sturzenegger defendió la decisión de adjudicar la provisión de caños para un gasoducto en Vaca Muerta a la empresa india Welspun y no al Grupo Techint, fabricante de tubos argentino.

A través de un extenso posteo en la red social X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó la idea de que la licitación debía resolverse en favor de la firma de Paolo Rocca solo por tratarse de un productor nacional.

“Me motiva compartir estas reflexiones (al) escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Grupo Techint por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos?”, comienza el texto de Sturzenegger, quien aclaró que “un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario”.

Vaca Muerta. Foto: NA

En primer lugar, el funcionario se refirió al precio. Según explicó, Techint “habría ofrecido los caños 40% más caros”, algo que consideró “indefendible” ya que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”.

“Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”, sumó.

Por otro lado, Sturzenegger también vinculó la decisión con los efectos macroeconómicos de la apertura comercial: “Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica”, explicó.

En ese sentido, advirtió que “no proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país”.

Vaca Muerta. Foto: NA

Según explicó, la controversia se profundizó cuando Techint habría señalado -tras conocer las ofertas- que podía igualar el precio, reduciendo su propuesta en un 40%, y que además reclamó un derecho de “first refusal”, es decir, la mejorar cualquier oferta presentada por un competidor.

En esa línea, Sturzenegger sostuvo que ni siquiera bajo esas condiciones debería cambiarse la adjudicación para favorecer a la empresa local, argumentando que otorgar un derecho de preferencia desalienta la competencia: “Es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego”.

Por otro lado, el ministro alertó que “si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ‘me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta’. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria”.

Sobre el cierre, el funcionario se esperanzó con que “Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego”.

Welspun le ganó la pulseada a Techint

El conglomerado indio Welspun le ganó la pulseada a Techint y se hará cargo de la provisión de caños para construir un gasoducto de 500 kilómetros en Vaca Muerta que transportará gas a Río Negro para licuarlo y exportarlo en barcos.

Según señaló diario La Nación, la oferta ganadora de la compañía india fue de 200 millones de dólares, un 40% menos que la presentada por Techint, siendo un duro golpe para la estrategia de la empresa de Paolo Rocca.

La noticia llega en momento en los que, debido a la apertura comercial, crece el ingreso de productos importados. Tenaris, una de las empresas del grupo, produce el 25% de los tubos sin costura que usan las petroleras en Estados Unidos.

Welspun tiene fuerte presencia en Estados Unidos, Europa y Asia, donde opera en sectores diversos, incluyendo energía, petróleo y gas, construcción y logística.