Milei mantuvo una comunicación telefónica con Zelenski: ¿cuáles fueron los temas de la charla?

El presidente argentino y el líder ucraniano tuvieron una comunicación a horas de la cumbre en Alaska. Conocé todos los detalles en la nota.

El saludo entre Karina Milei y Volodimir Zelenski. Foto: Reuters.

Javier Milei mantuvo una charla con Volodimir Zelenski a horas de la cumbre en Alaska y hablaron de diferentes puntos como las relaciones bilaterales y la paz en el este de Europa.

El líder ucraniano confirmó la noticia en X y anunció que su país y Argentina reanudarán próximamente las consultas políticas a nivel de Ministerios de Exteriores.

“Hemos acordado reanudar el formato de las consultas políticas entre nuestros Ministerios de Exteriores. Nuestros equipos trabajarán activamente para garantizar que se celebren lo antes posible”, escribió en X.

Las relaciones entre Ucrania y Argentina presentan muchas áreas diferentes con potencial de cooperación, como la tecnología, la economía o la industria agrícola, agregó el presidente ucraniano.

Zelenski informó a Milei de la situación diplomática, antes de la cumbre de Donald Trump y Vladímir Putin este viernes en Alaska y reiteró que Ucrania “necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables”.

“Javier está dispuesto a realizar esfuerzos personales en pos de este fin. ¡Gracias!”, escribió Zelenski, que también agradeció a Milei su participación en la coalición internacional para el retorno de los niños ucranianos en territorio ruso.

La reunión de Javier Milei con Volodimir Zelenski. Foto: NA.

Además, los dos presidentes abordaron también en su conversación los “logros económicos” en Argentina y Zelenski felicitó a Milei por los resultados obtenidos a la hora de desregularizar la economía y controlar la inflación.

“Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia”, concluyó.